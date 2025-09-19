Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Чекає поразки: Китай хоче повернути історичні території, підконтрольні РФ

Анна Косик
19 вересня 2025, 10:49
988
Китай вичікує момент, щоб маршем відібрати в Росії свої історичні території.
Чекає поразки: Китай хоче повернути історичні території, підконтрольні РФ
Китай буде діяти виключно у власних інтересах / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав Новак:

  • Китай не буде сприяти закінченню війни в Україні
  • В КНР чекають поразки РФ, щоб забрати свої історичні території

Одна з небагатьох країн, яка на думку експертів та багатьох світових лідерів може вплинути на рішення країни-агресорки Росії закінчити війну в Україні - це Китай.

І справді КНР може це зробити, але навряд чи буде докладати зусиль. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

відео дня

В чому особливість стратегії Китаю

Економіст пояснив, що принцип китайської міжнародної політики полягає в тому, щоб сидіти на березі річки та чекати, доки пропливе труп ворога. За цим принципом щодо Росії Китай діє і зараз.

Дивіться відео про те, чому Росія наближається до краху і повторює долю СРСР:

"Китай зараз чекає, коли пропливе труп Росії, щоб після цього повернути усі свої історичні території. Які – це з першого класу вивчають у китайських школах. Навіть за назвами населених пунктів, річок, озер зрозуміло, про які землі йдеться. Ті назви не змінила ні радянська влада, ні російська. Ці назви або китайські, або з китайським корінням. І населення тих територій за кольором шкіри та розрізом очей явно не є російськими", - зазначив він.

Новак пояснив, що через це Китай тепер просто чекає на поразку РФ, щоб потім маршем своєї армії повернути свої історичні території.

Коли Китай може примусити РФ до територіальних поступок

Главред писав, що на думку економіста, виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, авіть за підтримки Китаю Росія не зможе воювати вічно, адже Пекін нічого не робить безкоштовно.

Коли у Кремля закінчаться гроші, КНР припинить допомогу, або ж вимагатиме в обмін на допомогу територіальні поступки.

Чекає поразки: Китай хоче повернути історичні території, підконтрольні РФ
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Китай підтримує переговори між Україною і Росією. У Пекіні вважають, що процес врегулювання війни досяг "критичного моменту".

Раніше повідомлялося, що у Китаї остаточно відповіли, чи планують відправляти миротворців в Україну в межах гарантій безпеки. В КНР заявили, що вони не мають таких планів.

Напередодні стало відомо, що ЗМІ писали, нібито Китай може відіграти роль у політичному чи дипломатичному врегулюванні війни проти України. Однак очікувати від Пекіна активної участі у таких переговорах не варто.

Інші новини:

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні КНР Андрій Новак Сі Цзіньпін новини Китаю Росія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Стратегічна ціль ворога: військові показали відео з центру Куп'янська

Стратегічна ціль ворога: військові показали відео з центру Куп'янська

12:39Фронт
Путін виграє Третю світову: чим небезпечний провал Заходу - The Hill

Путін виграє Третю світову: чим небезпечний провал Заходу - The Hill

12:29Світ
Україну накриє похолодання: українцям видали важливе попередження

Україну накриє похолодання: українцям видали важливе попередження

11:36Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 19 вересня: Дівам - велика можливість, Рибам - сюрприз

Гороскоп на сьогодні 19 вересня: Дівам - велика можливість, Рибам - сюрприз

Нова ера Тіни: співачка Кароль елегантно повідомила про зміни

Нова ера Тіни: співачка Кароль елегантно повідомила про зміни

Гороскоп Таро на сьогодні 19 вересня: Левам - вірити в себе, Терезам - іти вперед

Гороскоп Таро на сьогодні 19 вересня: Левам - вірити в себе, Терезам - іти вперед

"Кішечка для Путіна": спливли факти про неповнолітню фаворитку диктатора РФ

"Кішечка для Путіна": спливли факти про неповнолітню фаворитку диктатора РФ

Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

Останні новини

12:29

Путін виграє Третю світову: чим небезпечний провал Заходу - The Hill

12:25

Креатив скінчився: Ані Лорак спалилася на плагіаті відомої української співачкиВідео

12:24

Його боялися і поважали: яким був наймогутніший мольфар в УкраїніВідео

12:15

Історії незламних українців, які сильніші за травми: телеканал 2+2 покаже документальний фільм "Країна-кіборг"

12:07

"Я як сирота": що сталося з мамою Катерини Бужинської в Криму

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для УкраїниЧи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України
11:54

Українцям нарахують пенсію у 26 тис. грн: що відомо про нові правила для виплат

11:53

Кремль змусять: ЗМІ з'ясували, що РФ заплатить Україні сотні мільярдів репарацій

11:46

Зміни до бюджету - питання часу: Марченко допустив збільшення витрат на оборону

11:36

Україну накриє похолодання: українцям видали важливе попередження

Реклама
11:18

"Політика удава": експерт пояснив, як Пекін використовує МосквуВідео

11:17

"Міні Алла і Макс": як змінилися діти Пугачової та Галкіна

11:01

Мріяв 9 років: Вірастюк уперше показав усіх п'ятьох синів

10:49

Чекає поразки: Китай хоче повернути історичні території, підконтрольні РФ

10:48

Чому 20 вересня не можна голосно сміятися і веселитися: яке церковне свято

10:40

Китайський гороскоп на завтра 20 вересня: Півням - конфлікти, Собакам - безнадійність

10:37

Гороскоп Таро на завтра 20 вересня: Овен - фінансова удача, Діва - очікування

10:28

Будуть грози і температура +28 градусів: у яких областях України різко зміниться погода

10:17

"Боже борони": Кіркоров поскаржився на дітей, яких забрав із Дубая

10:17

Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

10:10

"Успішний рейд": українські спецпризначенці знищили в морі техніку ворога

Реклама
10:08

Вимушене зізнання: Харчишин розповів про стосунки з Яніною Соколовою

10:06

"Не дуже добра історія": ISW розкрили правду про ситуацію на ключовому напрямку

09:29

Відставка Козака - це інформаційна пастка КремляПогляд

09:22

Навіщо Путін заявив про 700 тисяч військових на фронті: ISW розкрили задум РФ

09:21

Після нічної атаки РФ у Києві знайшли нерозірваний дрон

09:21

Що робити з свяченою водою, якій багато років: священник відповівВідео

09:20

"Ворог України": Насті Каменських світить новий статус після скандалу

09:01

В автокатастрофі загинув молодий американський актор

09:00

Путін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – НовакВідео

08:51

Мінус логістичний хаб: ССО України накрили базу 810-ї бригади морпіхів РФВідео

08:40

Повернення Запорізької АЕС під контроль України: Кремлю поставили ультиматум

08:18

"Це не жорстоко": у Нідерландах змінять умови для біженців з України

07:40

Зеленський і Навроцький уперше зустрінуться: де і коли відбудуться переговори

07:10

Чим відрізняються два кур’єри: лише найрозумніші дадуть відповідь за 18 секунд

06:53

РФ готує нові атаки: у Брянській області побудували базу для "шахедів"

06:10

Сумна реакція НАТО на дрони РФ у Польщі: що буде даліПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дітей на зупинці за 29 секунд

05:44

Що робити, коли орхідея не цвіте: лайфхак, який врятує рослину

05:15

Як перекласти на українську мову слова "томный" і "тоска": відповідь здивуєВідео

04:30

Поцілунок фортуни: трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить 19 вересня

Реклама
04:09

Китай поставив дедлайн Путіну для закінчення війни - стали відомі терміни

03:54

Кінець вересня подарує полегшення: які ТОП-3 знаки закриють старі гештальти

03:24

Гороскоп на завтра 20 вересня: Водоліям - конфлікт, Дівам - велика радість

02:40

Доленосне затемнення 21 вересня: кому посміхнеться удача, а кому доведеться розлучитисяВідео

01:37

Окупанти атакували Київ, тривога лунала двічі: було чути вибухи та роботу ППО

01:30

Після клінічної смерті та замаху: який зараз вигляд має Лесик

00:54

Нова стратегія захисту від "Шахедів": Шмигаль розповів про масштабний план

00:06

Трамп назвав країну, яка змусить Путіна закінчити війну

18 вересня, четвер
23:47

Осінній щит для винограду – простий розчин, який допоможе пережити зиму

22:45

Мобілізація 60+: в ЗСУ розповіли, яка категорія громадян у пріоритеті

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти