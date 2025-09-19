Чекає поразки: Китай хоче повернути історичні території, підконтрольні РФ

Китай вичікує момент, щоб маршем відібрати в Росії свої історичні території.

Китай буде діяти виключно у власних інтересах

Що сказав Новак:

Китай не буде сприяти закінченню війни в Україні

В КНР чекають поразки РФ, щоб забрати свої історичні території

Одна з небагатьох країн, яка на думку експертів та багатьох світових лідерів може вплинути на рішення країни-агресорки Росії закінчити війну в Україні - це Китай.

І справді КНР може це зробити, але навряд чи буде докладати зусиль. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

В чому особливість стратегії Китаю

Економіст пояснив, що принцип китайської міжнародної політики полягає в тому, щоб сидіти на березі річки та чекати, доки пропливе труп ворога. За цим принципом щодо Росії Китай діє і зараз.

"Китай зараз чекає, коли пропливе труп Росії, щоб після цього повернути усі свої історичні території. Які – це з першого класу вивчають у китайських школах. Навіть за назвами населених пунктів, річок, озер зрозуміло, про які землі йдеться. Ті назви не змінила ні радянська влада, ні російська. Ці назви або китайські, або з китайським корінням. І населення тих територій за кольором шкіри та розрізом очей явно не є російськими", - зазначив він.

Новак пояснив, що через це Китай тепер просто чекає на поразку РФ, щоб потім маршем своєї армії повернути свої історичні території.

Коли Китай може примусити РФ до територіальних поступок

Главред писав, що на думку економіста, виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, авіть за підтримки Китаю Росія не зможе воювати вічно, адже Пекін нічого не робить безкоштовно.

Коли у Кремля закінчаться гроші, КНР припинить допомогу, або ж вимагатиме в обмін на допомогу територіальні поступки.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Китай підтримує переговори між Україною і Росією. У Пекіні вважають, що процес врегулювання війни досяг "критичного моменту".

Раніше повідомлялося, що у Китаї остаточно відповіли, чи планують відправляти миротворців в Україну в межах гарантій безпеки. В КНР заявили, що вони не мають таких планів.

Напередодні стало відомо, що ЗМІ писали, нібито Китай може відіграти роль у політичному чи дипломатичному врегулюванні війни проти України. Однак очікувати від Пекіна активної участі у таких переговорах не варто.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

