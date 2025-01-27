'Треба було здаватися, Путін нас усіх уб'є': гучна заява Зеленського про мобілізацію

Президент України прямо сказав, чому Україна не може собі дозволити демобілізацію.

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Зеленський зробив гучну заяву про мобілізацію / Колаж: Главред, фото: ОП, 127 окрема бригада Сил територіальної оборони

Що каже Зеленський:

Мобілізація дає можливість бійцям проводити ротації та ходити у відпустки

Україна не може демобілізувати бійців

Президент України Володимир Зеленський прокоментував мобілізацію та демобілізацію в Україні. Якщо зараз дати військовим можливість йти з поля бою і більше не воювати, то "Путін нас усіх уб'є", сказав Зеленський в інтерв'ю Il Foglio.

Він зазначає, що зараз у межах мобілізації на фронт надходить "досить велика кількість людей", що дає змогу проводити ротації та відправляти бійців у відпустки.

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"Але, безумовно, цього недостатньо. Треба працювати над якістю цього", - сказав Зеленський.

Водночас від військових є запити щодо того, щоб піти з фронту і більше не повертатися на поле бою.

"Безумовно, вони є. Вони не передбачені сьогодні законом. Воєнний стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів. І в цьому, на жаль, виклик цієї війни. Ми сьогодні захищаємося. Якщо завтра половина армії просто піде додому, тоді треба було в перший день здаватися, якщо завтра половина піде додому - Путін нас уб'є всіх", - сказав президент.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні розширили перелік професій для бронювання. Зарплата заброньованих працівників має становити щонайменше 20 тисяч гривень, крім комунальних і державних установ.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться правил присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня зарплат, а також регіональних і галузевих критеріїв.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки спростували заяву нардепа і повідомили, що особи, які підлягають мобілізації та працевлаштувалися, можуть бути заброньовані за стандартною процедурою, як і всі інші.

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