'Треба було здаватися, Путін нас усіх уб'є': гучна заява Зеленського про мобілізацію

Що каже Зеленський:
- Мобілізація дає можливість бійцям проводити ротації та ходити у відпустки
- Україна не може демобілізувати бійців
Президент України Володимир Зеленський прокоментував мобілізацію та демобілізацію в Україні. Якщо зараз дати військовим можливість йти з поля бою і більше не воювати, то "Путін нас усіх уб'є", сказав Зеленський в інтерв'ю Il Foglio.
Він зазначає, що зараз у межах мобілізації на фронт надходить "досить велика кількість людей", що дає змогу проводити ротації та відправляти бійців у відпустки.
"Але, безумовно, цього недостатньо. Треба працювати над якістю цього", - сказав Зеленський.
Водночас від військових є запити щодо того, щоб піти з фронту і більше не повертатися на поле бою.
"Безумовно, вони є. Вони не передбачені сьогодні законом. Воєнний стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів. І в цьому, на жаль, виклик цієї війни. Ми сьогодні захищаємося. Якщо завтра половина армії просто піде додому, тоді треба було в перший день здаватися, якщо завтра половина піде додому - Путін нас уб'є всіх", - сказав президент.
Мобілізація в Україні - останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україні розширили перелік професій для бронювання. Зарплата заброньованих працівників має становити щонайменше 20 тисяч гривень, крім комунальних і державних установ.
Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться правил присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня зарплат, а також регіональних і галузевих критеріїв.
Нагадаємо, у Міністерстві економіки спростували заяву нардепа і повідомили, що особи, які підлягають мобілізації та працевлаштувалися, можуть бути заброньовані за стандартною процедурою, як і всі інші.
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