Ще дві категорії отримали 'бронь' від мобілізації: хто у списку

В Україні внесли зміни в порядок бронювання військовозобов'язаних від мобілізації.

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Під 100% бронювання потрапили ще 2 категорії / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Основне:

Медики отримали 100% бронювання від мобілізації

У список також потрапили прокурори САП

В Україні всі медичні працівники державних і комунальних закладів, а також прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) отримали 100% бронювання від мобілізації. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 14.01.2025 № 36, в якій було внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Відтак мають право на 100% бронювання від мобілізації медики, які працюють за основним місцем роботи в:

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закладах охорони здоров'я державної та комунальної форми власності;

закладах громадського здоров’я;

установах, що здійснюють судово-медичні та судово-психіатричні експертизи;

центрах крові.

Окрім медиків і прокурорів САП, зміни торкнулися і співробітників гуманітарних організацій. Замість Мінреінтеграції, тепер процес бронювання координує Мінрозвитку, а заброньованими можуть бути не більше 50% військовозобов’язаних працівників.

Бронювання від мобілізації в Україні - новини за темою

Як писав Главред, 28 лютого 2025 року закінчується термін бронювання у всіх військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Внаслідок цього ТЦК і СП можуть анулювати відстрочку від мобілізації навіть для працівників критично важливих підприємств, які раніше були заброньовані.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ще одна категорія підпадає під бронювання - це працівники газової галузі України.

Нагадаємо, у Єдиному порталі державних послуг "Дія" відновили бронювання працівників. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що "Дія" сама підтягує працівників, яких можна забронювати, а також перевіряє відповідність вимогам.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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