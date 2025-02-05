Бронь від мобілізації отримає ще одна категорія українців: Зеленський підписав указ

Працівників сфери ЖКГ захистять від мобілізації.

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Зеленський дозволив бронювати до 75% працівників комунальних підприємств / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

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Працівники теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами отримають бронь від мобілізації

Забронювати можна до 75% військовозобов'язаних працівників

Кабмін має удосконалити критерії для визначення критично важливих підприємств у сфері оборони

Працівники теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами зможуть отримати бронь від мобілізації. На цих підприємствах дозволено бронювати до 75% військовозобов'язаних працівників. Про це йдеться в указіпрезидента України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №69/2025, яким ввів у дію рішення РНБО щодо реалізації програм підтримки громадян, економічної стійкості держави та посилення контролю за фінансовою системою. Документ опубліковано на сайті глави держави та набув чинності з моменту оприлюднення.

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Згідно з указом, Кабінет Міністрів України має удосконалити критерії визначення критично важливих підприємств у сфері оборони. Зміни стосуються підприємств, установ та організацій, які:

уповноважені виконувати функції державного замовника у сфері оборони з метою здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг;

на підставі договорів з військовими частинами ЗСУ, іншими військовими формуваннями та вищими військовими навчальними закладами здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і послуг, перелік, кількість і вартість яких визначаються Міністерством оборони України.

Уряд має запровадити механізм бронювання працівників теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами. Кількість заброньованих співробітників не повинна перевищувати 75% від загальної кількості військовозобов'язаних у таких установах.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Фінансові та економічні заходи

Також Кабінет міністрів зобов'язаний забезпечити повне фінансування видатків на освіту, охорону здоров'я та соціальний захист. РНБО доручила невідкладно вжити заходів для розвитку політики імпортозаміщення та підтримки вітчизняних підприємств.

Протягом місяця потрібно провести аналіз ситуації з наданням міжнародної допомоги Україні та розробити пропозиції щодо залучення додаткових фінансових ресурсів на засіданні Керівного комітету Української платформи донорів.

Протягом трьох місяців уряд разом із правоохоронними органами має проаналізувати активи фізичних та юридичних осіб, на які накладено санкції у вигляді блокування, та виявити можливі випадки впливу санкційних осіб на ці активи. У разі виявлення порушень буде вжито відповідних заходів.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

Бронювання в Україні - останні новини

Нагадаємо, 10 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що працівники газової галузі, а також ремонтні бригади облгазів, отримають бронь від мобілізації. Уряд вже прийняв відповідне рішення.

Також право на відстрочку від мобілізації отримають військовозобов'язані протезисти, техніки-протезисти, інженери-технологи-протезисти та механіки протезно-ортопедичних виробів.

Як повідомляв Главред, в Україні медичні працівники державних і комунальних закладів, а також прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) отримали 100% бронювання від мобілізації. Бронювання поширюється на медиків, що працюють у державних та комунальних закладах охорони здоров'я, громадського здоров'я, судово-медичних установах та центрах крові.

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Що таке бронь від мобілізації за рівнем зарплати? У Раді виступили з ініціативою про бронювання громадян, які здатні заплатити щомісячний військовий збір на суму 20 000 гривень. Йшлося про сплату додаткового військового збору за кожного мобілізованого незалежно від того, яку посаду він обіймає. Кабмін та Офіс президента розглядають іншу модель - з прив'язкою до заробітної плати, починаючи від 35 тисяч гривень. Ідея передбачає автоматичне бронювання для осіб, які отримують таку зарплату.

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