Зеленський зустрівся з Санду: зробив заяву щодо Придністровʼя

Сьогодні "влада" невизнаної так званої ПМР звернулася до Росії за "захистом" від Молдови.

https://glavred.net/world/zelenskiy-zustrivsya-z-sandu-zrobiv-zayavu-shchodo-pridnistrov-ya-10545986.html Посилання скопійоване

У Молдові кажуть, що виключати варіант вторгнення Росії не варто / Колаж Главреда. Фото: ОП, Вікіпедія

Президент Володимир Зеленський у середу, 28 лютого, зустрівся з президенткою Молдови Майєю Санду. Розмова відбулася у межах саміту "Україна – Південно-Східна Європа", повідомляє прес-служба ОП.

Зауважується, що глави держав обговорили нещодавні події у Придністровському регіоні, спроби Росії дестабілізувати там ситуацію та дієві інструменти протистояння впливу країни-агресорки.

"Дякую за ваші слова підтримки. Ми абсолютно на вашому боці. Ми підтримуємо вас і ваших людей", - цитує прес-служба Зеленського. відео дня

Що відомо про саміт Україна - Південно-Східна Європа Саміт Україна - Південно-Східна Європа відбудеться 28 лютого. У ньому візьмуть участь регіональні лідери з Сербії, Косово, Чорногорії та Північної Македонії. ЗМІ писали, що співорганізаторами саміту Україна - Південно-Східна Європа є прем'єр-міністр Албанії Еді Рама і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, від їхнього імені розсилалися запрошення лідерам європейських країн. Очікується, що ця зустріч призведе до надання додаткової допомоги Україні, а деякі албанці сподіваються, що ця подія також допоможе зміцнити зв'язки з їхніми європейськими сусідами.

Також Україна і Молдова окрему увагу приділили функціонуванню транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.

"Співрозмовники наголосили, що інтеграція України та Молдови у Європейський Союз є спільною метою двох країн, і домовилися про подальшу взаємну підтримку та координацію зусиль на шляху до членства в ЄС", - інформує ОП.

"Звернення" Придністровʼя до Путіна

У середу, 28 лютого, "депутати" окупованого агресором Росією Придністров'я (ПМР) звернулися до російської Ради Федерації і Держдуми з так званим "проханням" щодо запуску заходів, спрямованих на "захист ПМР" в умовах, мовляв, посилення тиску з боку Молдови. Тирасполь свої дії мотивує "економічною блокадою" від Кишинева.

За словами ексміністра оборони Молдови Віталія Марінуци, якщо Придністров'я оголосить про "приєднання" до РФ, Молдову чекає свій Донбас. На його думку, Молдові потрібно було готуватися до війни з початку вторгнення РФ в Україну.

"Росія зараз ірраціональний гравець, і від неї можна очікувати чого завгодно. Триває війна, і як вони будуть використовувати можливість Придністров'я, передбачити дуже важко. Але те, що вони в разі потреби можуть піти на крайні кроки, треба брати до уваги. Особливо враховуючи, що в РФ в недалекому майбутньому президентські вибори, і вони повинні показати, що у них є якісь результати", - висловився він.

Ще рік тому президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна може прийти на допомогу Молдові у разі збройної агресії Москви проти Кишинева.

"Наша розвідка попередила президента Майю Санду про цю небезпеку, і вона пояснює, що у неї є підтвердження в цьому сенсі. Вона дякує нам і знає, що ми готові допомогти. Молдова не межує з Росією, але росіяни можуть використовувати місцеві аеропорти і своїх військових у Придністров'ї", - додав Зеленський.

Інфографіка: Главред

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.