Зеленський заявив, що керівники РФ своєю смертю не закінчать: у Медведєва несамовита істерика

В традиційній для себе манері російський чиновник-пропагандист вибухнув образами на адресу Зеленського.

https://glavred.net/world/zelenskiy-zayavil-chto-rukovoditeli-rf-svoey-smertyu-ne-zakonchat-u-medvedeva-neistovaya-isterika-10469878.html Посилання скопійоване

Зеленський заявив, що керівники РФ своєю смертю не закінчать / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що ті, хто знаходиться при владі в країні-агресорці Росії, закінчать погано і своєю смертю не помруть. Про це глава української держави заявив в інтерв’ю BBC.

"Наші люди пріоритет, наші землі пріоритет. А ті, хто там в Кремлі, повірте, вони закінчать погано. Не знаю, чесно кажучи, як, але хотілося б, щоб все швидше закінчилося. Але вони точно своєю смертю не закінчать", - сказав Зеленський.

Дивіться у нашому телеграм-каналі фрагмент із інтерв'ю Володимира Зеленського:

Зеленський заявив, що керівники РФ своєю смертю не закінчать / скріншот

відео дня

У свою чергу заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв закотив істерику після таких припущень президента України. В традиційній для себе манері російський чиновник-пропагандист вибухнув образами на адресу Зеленського та побажав йому, як можна зрозуміти з повідомлення, закінчити життя самогубством.

"Наркоман у Києві має шанс загинути саме від своїх рук. Занапаститися, вчинивши боягузливе самогубство. Як Гітлер, наковтавшись собачої отрути", - видав Медведєв на своїй сторінці у Telegram.

Медведєв вибухнув "погрозою ліквідувати Зеленського"

Заступник голови Радбезу агресора РФ Дмитро Медведєв після удару невідомого безпілотника по Кремлю закликав до, мовляв,"фізичного усунення Зеленського".

"Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичного усунення Зеленського і його кліки. Він не потрібен навіть для підписання акту беззастережної капітуляції", - заявив Медведєв.

У свою чергу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував Медведєва і жорстко поставив його на місце. Він потролив Медведєва і вказав на його "балабольство".

"На будь-яку загрозливу заяву типового російського суб'єкта "Медведєва", особливо про "фізичне знищення", є блискуча фінська ремарка: Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten (в перекладі – "Порожня бочка сильніше гримить", "В бочці і дзвону багато")", - зазначив Подоляк.

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заступнику голови Радбезу країни-окупанта Росії Дмитру Медведєву слід пити менше горілки перед тим, як він відвідує Telegram.

Дивіться відео про те, чому Путін передумав зробити Медведєва своїм наступником:

Вас може зацікавити: