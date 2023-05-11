'Хочете жити – тікайте': у різних містах РФ прозвучало звернення Зеленського – росіяни збентежені

Глава держави нагадав росіянам, що у них уже забрали все, що можна, і вони мають боротися за те, що ще залишилося, і не лізти на українську землю.

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У містах РФ несподівано прозвучало звернення Зеленського / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Громадяни країни-агресорки Росії неабияк збентежились, оскільки у багатьох громадських місцях прозвучало звернення президента України Володимира Зеленського. Це стало можливим завдяки вправній роботі невідомих хакерів.

Так, спочатку перелякані росіяни почули сигнал повітряної тривоги, а після цього до них звернувся український лідер. Відповідні відео з камер спостереження опублікував Telegram-канал Nexta.

"Тим, хто розуміє тільки російською мовою. Хочете жити – тікайте! Хочете жити – здавайтеся в полон! Хочете жити – боріться на своїх вулицях і за свою свободу. У вас і так все забрали. Або у когось з вас є нафтові вишки? Є палаци? Є виноградники? Може, є яхти? Або якийсь банк? За що ви взагалі боретеся?" - звернувся Зеленський до громадян РФ.

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Глава української держави нагадав росіянам, що у них уже забрали все, що можна, і вони мають боротися за те, що ще залишилося, і не лізти на українську землю, в нашу душу та в нашу культуру.

Дивіться відео у нашому телеграм-каналі про те, як у РФ звучало звернення Зеленського:

У містах РФ несподівано прозвучало звернення Зеленського / скріншот

Після звернення президента України громадянам держави-окупанта запропонували прослухати "Ой, у лузі червона калина".

Варто зазначити, що росіяни чули звернення Зеленського в Абакані, Самарі, Іркутську, Москві, Махачкалі Пермі, Раменському та інших містах РФ.

Нагадаємо, раніше хакери злили фото дружин пілотів-вбивць РФ, які бомбили Маріуполь. Знімки сімей військових злочинців РФ з'явилися на порталі спільноти розслідувачів InformNapalm. Зокрема, там є фотографії, які були зроблені під час новорічного корпоративу. Уточнюється, що їх раніше не було у відкритому доступі, так що заради їх отримання довелося провести певну роботу.

Також Главред розповідав, що хакери зламали сайт однієї з наркологічних клінік російського Бєлгорода і розмістили там фотографії президента РФ Володимира Путіна, глави Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова і заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Цікаво, що хакери поставили і діагнози політикам з країни-агресора. У Путіна "діагностували" манію величі, у Лаврова – шизофренію, а Медведєву приписали парафрафренічний синдром.

Дивіться відео про те, як політтехнолог прокоментував ракетну атаку ЗС РФ по Україні 9 травня:

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