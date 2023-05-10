"Медведєв повинен пити менше горілки": Кулеба відповів на погрози "ліквідувати" Зеленського

У Дмитра Медведєва є певна роль у стратегічній комунікації країни-агресора Російської Федерації, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Слова Медведєва негідні коментарів - Кулеба / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Заступнику голови Радбезу країни-окупанта Росії Дмитру Медведєву слід пити менше горілки перед тим, як він відвідує Telegram. Слова Медведєва негідні коментарів, проте чиновник грає певну роль в комунікації Кремля. Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У розмові з журналістами німецького видання Bild він прокоментував погрози Медведєва із закликами "ліквідації" Зеленського.

"Медведєв повинен пити менше горілки перед тим, як заходити до Telegram. Це все, що я можу про це сказати", - коротко сказав Кулеба.

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Також він додав, що така заява не є гідним коментарем.

"Він (Медведєв) грає певну роль в характері стратегічних комунікацій Росії", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Медведєв вибухнув "погрозою ліквідувати Зеленського"

Заступник голови Радбезу агресора РФ Дмитро Медведєв після удару невідомого безпілотника по Кремлю закликав до, мовляв,"фізичного усунення Зеленського".

"Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичного усунення Зеленського і його кліки. Він не потрібен навіть для підписання акту беззастережної капітуляції", - написав Медведєв.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь сказав, що Києву нема про що розмовляти з Москвою, де засіли радикальні угруповання, які розмахують ядерною зброєю.

"Якщо ми дивимося на Росію, бачимо там демотивовану країну на полі бою. Це важливо. Ми не бачимо сильної армії на полі бою, сильного суспільства, яке б підтримувало їх. Ми бачимо їхні різні радикальні групки, що розмахують чимось ядерним, щось закликають зробити проти нашої країни. Це не цікава тема, ми не будемо спілкуватися з такими людьми ні про що", - підкреслив Зеленський.

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