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Зеленський сигналить про операції ЗСУ зі звільнення півдня, РФ йде в оборону – розвідка Британії

17 липня 2022, 19:08

Оборонні кроки Росії на півдні пов'язані, у тому числі, з ударами ЗСУ по командних пунктах, логістиці і живій силі росіян, вважають розвідники.

Зеленський Херсон Хаймарс
Армія України більше місяця тисне на війська РФ на Херсонському напрямку, Зеленський сигналізує про наступ - розвідка Британії / Колаж Офіс президента, Суспільне, DVIDSHUB Flickr

Війська РФ намагаються зміцнити свої оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. Особовий склад, техніка та оборонні запаси переміщуються між Маріуполем, Запоріжжям та Херсоном. Тиск на загарбників у Херсонській області та заяви президента Володимира Зеленського вказують на майбутні операції ЗСУ зі звільнення земель від російської окупації. Оборонні кроки сил Росії пов'язані, ймовірно, у тому числі, з очікуванням українського наступу, ударами по командних пунктах, логістиці та живій силі. Про це заявили в розвідці Міноборони Великобританії.

У звіті британської розвідки йдеться про те, що окупанти передислокують свої сили між Маріуполем, Запоріжжям та Херсоном. У Мелітополі загарбники посилюють заходи безпеки.

читайте такожНа Херсонщині близько 12-15 тис. військ РФ: ворог здасться ще до початку контрнаступу ЗСУ – Арестович"Росія зміцнює свої оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. Йдеться про переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем, Запоріжжям та Херсоном. Російські війська у Мелітополі також посилюють заходи безпеки", - наголошується в повідомленні.

Також вказується, що ЗСУ тиснуть на оборонну лінію військ Росії у Херсонській області вже більше місяця. Заяви президента Володимира Зеленського були попередженням про наступальні операції української армії з метою витіснення російських загарбників з окупованих територій.

Крім того, британські розвідники вважають, що оборонні кроки росіян пов'язані з ймовірним наступом сил оборони України, вимогами глава Міноборони РФ Шойгу під час його візиту на Донбас, і ударами українських військ по командних пунктах, логістиці та позиціях ЗС РФ.

"Російські оборонні кроки, ймовірно, є відповіддю на очікувані українські наступи, вимоги міністра оборони Шойгу під час нещодавнього візиту на Донбас, а також на атаки, які Україна здійснює по командних пунктах, логістичних вузлах і місцях зосередження військ. Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення півдня, у той час, коли йде боротьба за Донбас, ймовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу", - підкреслили в Міноборони Великобританії.

Дивіться онлайн новини Херсона

Війна Росії проти України

Міністр оборони України Олексій Резніков 10 липня зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський віддав наказ звільнити південні регіони країни від російської окупації. Керівник оборонного відомства зазначив, що українські війська накопичують сили і зброї із Заходу для реалізації поставленого завдання.

Президент Володимир Зеленський 11 липня сказав, що завданням Збройних сил України є звільнення всіх українських земель, які наразі перебувають під російською окупацією. На думку гаранта, це має бути пріоритетом кожного українця.

У Оперативному командуванні Південь 17 липня розповіли, що ЗСУ продовжують бити по складах і командних пунктах військ Росії. Ворог деморалізований, має проблеми з логістикою і не може вирішити питання з переходом в наступ.

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