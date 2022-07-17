УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Армія України скувала війська РФ на півдні: ворог терпить удар за ударом і не може наступати

17 липня 2022, 14:28

Російська армія зіштовхнулася з серйозними проблемами у логістиці та управлінні своїми військами, сказала Наталія Гуменюк.

ЗСУ війська РФ
ЗСУ успішно б'ють по складах РФ, що ускладнює наступ окупантів - ОК Південь / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Збройні сили України продовжують завдавати ударів по складах і командних пунктах російських військ на півдні країни. За минулу добу були атаковані підрозділи ППО та ЗРК окупантів РФ, а також польові склади. Такі маневри українських сил оборони деморалізують ворога, який має проблеми з логістикою і не може ухвалити рішення для подальших наступальних дій. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що українські війська за минулі 24 години на півдні України завдали ударів по силам ППО і підрозділам ЗРК ворога. Було ліквідовано і польові склади російських окупантів. У зв'язку з цим загарбники стикаються з проблемами в логістиці та забезпеченні. Вони не можуть просунутися вперед.

читайте такожНа Херсонщині близько 12-15 тис. військ РФ: ворог здасться ще до початку контрнаступу ЗСУ – Арестович"Тому у ворога все гірше з логістикою, із забезпеченням, а це значить, що для того, щоб йому вирушати вперед, у нього немає впевненості у тому, що йому буде чим це робити. Саме тому вони тримаються за зайняті позиції і намагаються хоч якось зміцнитися", - пояснила ситуацію Гуменюк.

За її словами, обстановка деморалізує росіян. Командні пункти знищуються, вони не можуть ухвалювати рішення щодо подальшого просування вперед.

"Знищення логістики, скупчень техніки, боєкомплектів свідчить про те, що просто нема на чому вирушати вперед, робити якісь атакуючі дії і, звичайно, посилювати себе якимись боєприпасами", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Дивіться онлайн новини Херсона

Ситуація у Херсонській області

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ 14 липня розповіли про пожежу на складі військ РФ біля Херсона. Вказувалося, що окупанти тікали і в поспіху вивозили з собою награбоване. Деякі з них в паніці переодягалися в цивільний одяг.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляв про вибухи на ремонтній базі російських окупантів у селі Дар'ївка Херсонської області. Над ворожим об'єктом було помічено стовп диму.

У Оперативному командуванні Південь 16 липня заявили, що армія України успішно контрнаступає на Херсонщині. За словами представниці ОК Південь Наталії Гуменюк, просування йде не швидко, але впевнено. Українські війська прагнуть закріпитися на звільнених територіях.

Інші новини:

ЗСУ війська Росії війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:59

Путін - ЛГБТ-клоун: швейцарці "опустили" президента РФ, Москва істерить і погрожує судом

14:51

Путін втратив уже 50 тис. своїх солдатів: вони або вбиті, або поранені - британський адміралВідео

14:51

Стартує "спрощене" ЗНО-2022: як здаватимуть в умовах ракетних загроз

14:43

"Я вбив, а хлопці похвалили": окупант зізнався сестрі, як позбавляв життя мирних українцівВідео

14:28

Армія України скувала війська РФ на півдні: ворог терпить удар за ударом і не може наступатиВідео

Реклама
14:25

"Росії, як побитій собаці доведеться йти": у РФ залякують родичів відмовниківВідео

14:16

У Москві погрожують "нищівним ударом" по Києву: там панікують через Кримський містВідео

13:41

"Тримають у гаражі, годують баландою": солдат РФ розповів, як відмовників змушують повернутися на фронт

13:22

Британія готова воювати з Росією, якщо вона нападе на країну НАТО – командувач британських ВПС

13:00

Гороскоп на завтра 18 липня 2022: Скорпіонам - підказки долі, Водоліям - помилки, Рибам - несподівані подіїВідео

12:37

У Путіна зібралися відмовитися від SWIFT і шукають "допомоги" у Китаю та ТуреччиниВідео

12:35

"Скласти зброю" і "прийняти ворога з добром": студентку вигнали з університету за скандальний допис

12:16

Ексначальник СБУ в Криму виявився зрадником: підло "зливав" Кремлю таємну держінформаціюВідео

11:52

На Херсонщині близько 12-15 тис. військ РФ: ворог здасться ще до початку контратаки ЗСУ – АрестовичВідео

10:59

Готуються до контрнаступу ЗСУ: окупанти зміцнюють свою оборону на півдні - розвідкаВідео

10:58

У Греції розбився вантажний літак Ан-12 з небезпечним вантажем: загинули 8 українцівВідео

10:32

У РФ "анонсували" удари по навчальних закладах: під серйозною загрозою чотири містаВідео

10:19

ЗСУ дали доброго прочухана армії Путіна, у РФ немає сил напасти на Польщу чи Литву - польський генерал

09:40

Поверне до життя квітку, що гине: як приготувати супер настоянку для всіх кімнатних рослин

09:22

Україну накривають грозові дощі: в яких регіонах очікувати негодиВідео

Реклама
08:57

Путін наказав захопити всю Харківську область - Інститут вивчення війниВідео

08:47

День металурга 2022: потужні привітання для рідних і колег, картинки та листівки

08:46

Гороскоп на сьогодні 17 липня 2022: Дівам - гроші, Стрільцям - пророчі сни, Козерогам - випробуванняВідео

08:40

ЗСУ "підсмажили" окупантів: були знищені склад, база та казармиВідео

08:30

Очищення жовчного міхура вдома народними засобами: ТОП-5 перевірених способівВідео

08:25

ISW: У РФ командування війною опинилося під загрозою - не можуть вирішити, хто з генералів головнішийВідео

08:16

Ніколи не кажи "ніколи", або Чому Україна поки не стріляє по РосіїПогляд

07:35

"Мстяться за зруйнований штаб": окупанти завдали по Миколаєву ракетного ударуВідео

07:30

Користь і шкідливість капусти: кому не можна її їсти, а деяким вона допоможе як лікиВідео

06:24

Росія мститься Україні: чому ракетні удари можуть збільшитисяПогляд

06:10

Найсмачніша та неймовірно хрустка квашена капуста: простий рецептВідео

06:00

ЗСУ не переламали хід війни: РФ тисне на Донбасі, а Захід зволікає зі зброєю – генерал РоманенкоВідео

04:30

Дика спека +38º: українці дізналися терміни атаки африканського пеклаВідео

04:04

Найкрасивішій жінці світу зраджує чоловік - Емілі Ратаковскі розлучається

03:36

"Совок" головного мозку: м'ясиста Наташа Корольова начепила піонерську символіку з власним обличчямВідео

03:05

Здоровий глузд проти прикмет і забобонів: як правильно дарувати годинник

02:48

Це хлопчик: Наталя Могилевська порадувала фанатів поповненням у родині

02:45

"Фінал війни буде однозначним": дипломат пояснив, коли Україна розчавить армію РФВідео

02:10

Україну чекає погодна аномалія: синоптик дав прогноз на серпеньВідео

00:51

Прикмети на 17 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
00:40

Брітні Спірс вперше за довгий час переспівала свій найкращий хіт - як звучить співачка без фонограмиВідео

16 липня, субота
23:50

У Зеленського відповіли на погрози Італії через постачання військової допомоги УкраїніВідео

23:18

В Україні рекордно злетіла вартість цукру: що буде з ціною даліВідео

23:04

Окупанти зазнають значних втрат: у росіян не виходить повністю захопити Луганську областьВідео

23:02

Удари HIMARS і "штурм": в ОП розкрили сценарій звільнення півдня УкраїниВідео

22:35

Зрадник "зливав" дані РФ: затримано ексначальника кримського главку СБУВідео

22:35

Надя Дорофєєва в білосніжному вбранні оголила плечі на багатотисячну аудиторію

22:13

Зеленський різко попередив українців про фейки з Росії і "масові ракетні удари"Відео

22:02

Бійці ЗСУ ліквідували командира штурмової роти "елітних" військ РФВідео

21:33

Ворог отримав по зубах під Бахмутом: ЗСУ "перемололи" диверсантів РФВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти