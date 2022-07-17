Армія України скувала війська РФ на півдні: ворог терпить удар за ударом і не може наступати

ЗСУ успішно б'ють по складах РФ, що ускладнює наступ окупантів - ОК Південь / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Збройні сили України продовжують завдавати ударів по складах і командних пунктах російських військ на півдні країни. За минулу добу були атаковані підрозділи ППО та ЗРК окупантів РФ, а також польові склади. Такі маневри українських сил оборони деморалізують ворога, який має проблеми з логістикою і не може ухвалити рішення для подальших наступальних дій. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що українські війська за минулі 24 години на півдні України завдали ударів по силам ППО і підрозділам ЗРК ворога. Було ліквідовано і польові склади російських окупантів. У зв'язку з цим загарбники стикаються з проблемами в логістиці та забезпеченні. Вони не можуть просунутися вперед.

читайте такожНа Херсонщині близько 12-15 тис. військ РФ: ворог здасться ще до початку контрнаступу ЗСУ – Арестович"Тому у ворога все гірше з логістикою, із забезпеченням, а це значить, що для того, щоб йому вирушати вперед, у нього немає впевненості у тому, що йому буде чим це робити. Саме тому вони тримаються за зайняті позиції і намагаються хоч якось зміцнитися", - пояснила ситуацію Гуменюк.

За її словами, обстановка деморалізує росіян. Командні пункти знищуються, вони не можуть ухвалювати рішення щодо подальшого просування вперед.

"Знищення логістики, скупчень техніки, боєкомплектів свідчить про те, що просто нема на чому вирушати вперед, робити якісь атакуючі дії і, звичайно, посилювати себе якимись боєприпасами", - підкреслила Наталія Гуменюк.

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Ситуація у Херсонській області

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ 14 липня розповіли про пожежу на складі військ РФ біля Херсона. Вказувалося, що окупанти тікали і в поспіху вивозили з собою награбоване. Деякі з них в паніці переодягалися в цивільний одяг.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляв про вибухи на ремонтній базі російських окупантів у селі Дар'ївка Херсонської області. Над ворожим об'єктом було помічено стовп диму.

У Оперативному командуванні Південь 16 липня заявили, що армія України успішно контрнаступає на Херсонщині. За словами представниці ОК Південь Наталії Гуменюк, просування йде не швидко, але впевнено. Українські війська прагнуть закріпитися на звільнених територіях.

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