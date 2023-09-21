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Зеленський привезе з Вашингтона "подарунки": CNN дізнався цікаві подробиці

Аліна Дембіцька
21 вересня 2023, 19:44 оновлено 21 вересня, 19:44
Україна отримає новий пакет допомоги, який включатиме додаткові артилерійські, протитанкові, зенітні та протиповітряні засоби.
США, Байден, Зеленский, военная помощь
Зеленський покине Вашингтон із пакетом військової допомоги / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повернеться з Вашингтона з новим пакетом військової підтримки від Сполучених Штатів, який спрямований на забезпечення потреб ЗСУ під час зимового періоду. Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника США.

За словами американського чиновника, новий пакет допомоги включатиме додаткові артилерійські, протитанкові, зенітні та протиповітряні засоби, що дадуть змогу краще оснастити Україну для продовження контрнаступу і не тільки.

"Зеленський залишить Білий дім зі значним пакетом додаткових коштів, які допоможуть у забезпеченні оборони в найближчій і довгостроковій перспективі", - сказав чиновник.

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Очікується, що цей пакет систем ППО також допомагатиме Україні у захисті повітряного простору перед настанням зими, коли російські атаки на критично важливі об'єкти інфраструктури будуть збільшені.

Водночас до пакета не входять армійські тактичні ракетні комплекси, відомі як ATACMS, які дали б змогу українським військовим завдавати ударів по цілях великої дальності.

Візит Зеленського у США

Як повідомляв Главред, цього тижня український президент Володимир Зеленський прибув в Америку. Там він виступив на дебатах Генасамблеї ООН. Президент переконаний, що у Росії потрібно відібрати ядерну зброю, щоб Кремль не міг нею погрожувати.

Також на засіданні Радбезу ООН Зеленський представив формулу миру України. Мирна ініціатива Києва заснована на принципах відновлення територіальної цілісності української держави відповідно до Статуту Організації.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя декілька разів переривав голову засідання Радбезу ООН прем'єр-міністра Албанії Еді Раму, щоб зірвати виступ президента України Володимира Зеленського. Рама різко сказав Небензі, що виступ Зеленського з промовою не знадобиться в тому випадку, якщо Москва припинить свою війну проти української держави.

Президент української держави також повідомив про важливі переговори у Вашингтоні – надання військової допомоги Україні. Зеленський наголосив, що саме питання про передачу ППО є одним з топових.

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