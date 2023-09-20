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Постпред Росії в ООН влаштував істерику через Зеленського і нарвався на "ляпас"

Андрій Ганчук
20 вересня 2023, 20:14 оновлено 20 вересня, 20:29
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Постійний представник країни-агресора Росії при ООН Василь Небензя чотири рази намагався зірвати виступ президента України Володимира Зеленського.
Зеленський, Небензя
Прем'єр Албанії Рама - Небензі: зупиніть війну і Зеленський виступати не буде / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя декілька разів переривав голову засідання Радбезу ООН прем'єр-міністра Албанії Еді Раму, щоб зірвати виступ президента України Володимира Зеленського. Рама різко сказав Небензі, що виступ Зеленського з промовою не знадобиться в тому випадку, якщо Москва припинить свою війну проти української держави.

Як повідомляє Bild, Небензя на засіданні Радбезу ООН, яке проходить у Нью-Йорку, сказав, що, мовляв, спочатку повинен виступити не Зеленський, а представники країн-учасників Радбезу. Інакше буцімто все перетвориться на"виставу одного актора".

У відповідь прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, який головує на засіданні Радбезу сказав, що порядок слухань узгоджено з учасниками. Після звинувачень Небензі і його чотирьох спроб зірвати заяву Зеленського, Рама різко сказав російському делегату, що виступ Зеленського може не знадобитися, якщо Росія припинить агресивну війну проти України.

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"Рама відповів, що порядок слухань узгоджено іншими учасниками засідання. Небензя знову перервав його, виступивши проти і звинувативши Раму в тому, що той виносить "політичні оцінки" як прем'єр Албанії, а не як голова Радбезу. Рама парирував, що Небензя сам спровокував його на це. В цілому постпред РФ чотири рази просив слова, намагаючись не допустити виступу Зеленського, але Рама стояв на своєму. "Є таке рішення, якщо ви згодні: ви зупиняєте війну, і президент Зеленський взагалі не буде виступати", - розповіли журналісти.

Зеленський представив в ООН формулу миру України

Президент Володимир Зеленський 20 вересня на засіданні Радбезу ООН представив формулу миру України. Мирна ініціатива Києва заснована на принципах відновлення територіальної цілісності української держави відповідно до Статуту Організації.

Зеленський назвав два пункти з формули:

Повне виведення всіх російських військових формувань з території України. Територіальна цілісність повинна бути відновлена в межах 1991 року.

Чорноморський флот РФ повинен залишити окупований Крим.

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Володимир Зеленський Радбез ООН Василь Небензя війна Росії та України
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