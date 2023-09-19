"РФ починає нову війну кожне десятиліття": Зеленський виступив на Генасамблеї ООН

Президент переконаний, що у Росії потрібно відібрати ядерну зброю, щоб Кремль не міг нею погрожувати.

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Зеленський виступив на Генасамблеї ООН / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський виступив на дебатах Генасамблеї ООН. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський заявив, що Росія починає нову війну кожне десятиліття.

"Кожне десятиліття Росія починає нову війну. Частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими. Росія перетворила Сирію на руїни. І якби не Росія, хімічна зброя ніколи не була б там застосована. Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану і країнам Балтії", - сказав Зеленський. відео дня

Він переконаний, що Росію потрібно позбавити ядерної зброї, як це свого часу зробила Україна. Варто нагадати, що Україна віддала свій третій за велич ядерний потенціал.

"Але подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала ядерного роззброєння ще тоді, в 1990-х. Росія заслуговує роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю", - додав президент.

Викрадення дітей

Президент розповів, що російські окупанти викрадають українських дітей, а в РФ маленьких українців вчать ненавидіти свою країну. Зеленський називає це справжнім геноцидом.

"На жаль, різні терористичні угруповання і раніше викрадали дітей, але ніколи раніше масові викрадення і депортації не ставали частиною державної політики. До сьогоднішнього дня. Викрадених дітей в Росії вчать ненавидіти Україну, розривають всі зв'язки з їхніми сім'ями. Це геноцид", - сказав Зеленський.

Формула миру

Формула миру є основою для гарантії безпеки. Зеленський каже, що вона стала вже глобальною, бо її підтримали вже понад 140 держав.

"Тепер ми можемо повернути до життя Статут ООН і гарантувати повну силу світового порядку, заснованого на правилах. Завтра я представлю деталі на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН", - зазначив Зеленський.

Україна вже займається підготовкою до Всесвітнього саміту світу.

"Важливі переговори і консультації з імплементації формули миру відбулися в Хіросімі, Копенгагені і Джидді. І ми готуємо Всесвітній саміт миру. Я запрошую всіх вас - всіх, хто не терпить ніякої агресії, - до спільної підготовки саміту", - сказав Зеленський.

Імпорт зерна

Російські окупанти намагаються завадити Україні вивозити зерно, знищують його. Але Україна робить все, щоб зберегти експортні маршрути, попри "політичний театр" РФ.

"Тривожно бачити, як в цей час деякі в Європі підривають солідарність і влаштовують політичний театр, роблячи з зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але вони допомагають підготувати сцену для московського актора", - сказав президент, говорячи про обмеження, які ввели Польща, Угорщина і Словаччина.

Нагадаємо, що Зеленський 18 вересня прибув до Нью-Йорка і підтвердив зустріч з Байденом і Конгресом. У Зеленського заплановано виступ на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Але з американським президентом він поспілкується вже у Вашингтоні.

Зеленський у США проситиме більше зброї заради перемоги України. Володимир Зеленський у США заявить привселюдно, що Україні потрібна зброя, щоб прискорити перемогу над Росією, сказав Михайло Подоляк.

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