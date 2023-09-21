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Важливі переговори у Вашингтоні: Зеленський - про збільшення кількості ППО

Ангеліна Підвисоцька
21 вересня 2023, 14:46 оновлено 21 вересня, 15:09
Президент України назвав те, що потрібно Україні для перемоги над російськими окупантами.
Patriot, Зеленский
Зеленський проводить переговори у Вашингтоні / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Всі ракети збити не вдалося, що свідчить про необхідність збільшити кількість ППО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що у Вашингтоні тривають важливі переговори про надання військової допомоги Україні. Саме питання про передачу ППО є одним з топових.

"Цієї ночі російські терористи завдали чергового масованого удару. Зокрема, по інфраструктурі. Більшість ракет збито. Але тільки більшість. Не всі ... Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату. Більше ППО. Більше санкцій. Більше підтримки для українських воїнів на передовій.Російський терор повинен програти", - написав Зеленський.

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Президент також подякував рятувальникам за їхню роботу на місці влучання.

Ракетний удар РФ по Україні

Раніше повідомлялося про ракетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи. У столиці було чутно як мінімум чотири вибухи, в Харкові - шість. У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-річну дівчину і 9-річну дитину (дівчинку) з будинку, який розташований поруч з інфраструктурним об'єктом, куди впали уламки російської ракети.

Під час масованої ракетної атаки була атакована також Рівненська область. Ракети потрапили в цивільну та енергетичну інфраструктуру. Була частково зруйнована СТО і пошкоджені автомобілі, які були там.

Приблизно о 5:50 російські військові атакували Харків ракетами. Зафіксовано влучення шести ворожих ракет типу С-300 у Слобідському районі міста. Травми отримали три людини.

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