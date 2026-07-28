У Білому домі завершилася зустріч Зеленського та Трампа - головне

Зеленський обговорив із Трампом ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Патріотів".

https://glavred.net/ukraine/v-belom-dome-zavershilas-vstrecha-zelenskogo-i-trampa-glavnoe-10784234.html Посилання скопійоване

У Білому домі завершилася зустріч Зеленського та Трампа / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Зеленський назвав зустріч із Трампом "хорошою"

Зеленський наголосив на важливості активізації "дипломатичного процесу"

У Білому домі завершилася двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив український президент у своєму Telegram-каналі.

"Гарна зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Перш за все, висловив президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України", - заявив Зеленський. відео дня

За його словами, вони обговорили з Трампом ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Патріотів" та деякі інші ідеї, які можуть допомогти.

"Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку", – додав український президент.

Зустріч лідерів України і США відбувалась за зачиненими дверима, без представників медіа.

Як повідомляє Reuters, Зеленський пробув у Білому домі трохи більше години. Згодом президент зустрінеться із сенаторами.

Візит Зеленського до США - новини за темою

Як писав Главред, 23 липня президент Зеленський анонсував свій візит до США найближчими днями .

За даними CNN, під час переговорів Зеленський і США зосередяться на обговоренні шляхів завершення війни Росії проти України. За інформацією джерела видання, основна увага під час переговорів буде приділена поточним зусиллям, спрямованим на досягнення мирного врегулювання.

Зазначимо, що раніше Трамп висловив надію, що війна в Україні завершиться до кінця його перебування в Білому домі.

Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом може перезапустити переговорний процес щодо завершення війни й водночас відкриває Україні реальні шанси на відновлення американської військової допомоги, повідомляє Financial Times.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред