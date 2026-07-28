Трамп і Зеленський проведуть "таємні" переговори: що вирішиться у Вашингтоні вже сьогодні

28 липня глава України Зеленський прилетів до президента США Трампа. США готують важливе рішення щодо Росії.

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Трамп і Зеленський сьогодні проведуть зустріч за закритими дверима / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com ​

Ключові тези:

Зеленський прибув до США для зустрічей із Трампом та сенаторами

Головні теми переговорів - протиракетна оборона та мирний процес

Під час візиту Зеленського Сенат США може проголосувати за "пекельні санкції" проти РФ

У вівторок, 28 липня, Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на зустріч із главою Білого дому Дональдом Трампом. Переговори відбудуться у другій половині дня за закритими дверима.

Главред зібрав усе, що відомо про саміт двох лідерів на даний момент.

відео дня

О 08:29 у вівторок Зеленський повідомив, що вже перебуває в США.

"У графіку - зустрічі з президентом Трампом, його командою та тими, хто може підтримати нашу оборону. Пріоритет номер один - це протиракетна оборона та стратегічне співробітництво з Америкою. Мир повинен стати ближче", - написав глава держави у Telegram.

Також він повідомив, що відвідає похорон сенатора Ліндсі Грема, який був великим другом України та просував "пекельні санкції" проти країни-агресора РФ.

Дивіться відео - Зеленський прибув з офіційним візитом до США:

Коли відбудеться зустріч Трампа і Зеленського

Зустріч президентів США та України відбудеться в закритому режимі, без допуску преси, о 09:30 за східним часом (16:30 за київським часом), а одразу після неї, об 11:00 (18:00 за київським часом), Дональд Трамп прийме прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

"Після цього обидва лідери, як очікується, візьмуть участь у похороні сенатора Ліндсі Грема", - повідомив журналіст Deutsche Welle Михайло Комадовський у соцмережі Х.

Розклад президента США Трампа на 28 липня 2026 року / x.com/komadovsky

Зеленський зустрінеться з усіма 100 сенаторами США

Окрім переговорів у Білому домі, на українського президента чекає окрема зустріч на Капітолійському пагорбі. Як повідомляє видання The Hill, усі сто сенаторів США отримали запрошення на зустріч із Зеленським, яка відбудеться у вівторок о 18:00 за місцевим часом - тобто вже о першій годині ночі середи, 29 липня, за київським часом. Приводом стало розгляд законопроекту про посилення санкцій проти Росії та її торговельних партнерів.

Видання уточнює, що йдеться про пакет обмежень, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем і який користується підтримкою обох партій Конгресу.

За даними The Hill, Трамп схвалив цей законопроект, але вимагав включити до нього розширення санкцій проти Ірану та "Хезболли".

У лютому із Зеленським уже зустрічалася велика група сенаторів від обох партій у Мюнхені, а деякі законодавці бачилися з ним і під час попередніх візитів до Вашингтона.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Сенат США може винести на голосування законопроект про "пекельні санкції" проти РФ

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США Сенат може приступити до розгляду законопроекту про нові санкції проти Росії. Про це повідомляє Reuters.

Цю ініціативу раніше активно просував сенатор Ліндсі Грем. Документ спрямований на скорочення доходів Москви від експорту енергоносіїв, які, на думку авторів законопроекту, використовуються для фінансування війни проти України.

Законопроект перебував на розгляді майже рік, однак до смерті Грема верхня палата Конгресу так і не винесла його на остаточне голосування.

Спочатку документ передбачав введення 500-відсоткових мит для країн, які продовжують закуповувати російську нафту та газ. Пізніше законодавці пом’якшили пропозицію, знизивши ставку до 100%, щоб збільшити шанси на підтримку ініціативи в Конгресі.

Водночас частина американських законодавців виступила з критикою проєкту. На їхню думку, документ може суттєво розширити повноваження президента США Дональда Трампа в питаннях санкційної політики.

Саме розбіжності навколо цих положень тривалий час гальмували розгляд ініціативи. Тепер, як зазначає Reuters, голосування щодо законопроекту може відбутися під час перебування Зеленського у Вашингтоні.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред ​

Зеленський приїхав до США на хвилі перемог

Український президент, на відміну від невдалої поїздки до Вашингтона в лютому 2025 року, цього разу перебуває в незвично впевненій позиції. Як пише видання Politico, українські війська пережили виснажливу зиму і завдали Росії відчутних ударів протягом останніх місяців, що дало Києву перевагу в багаторічному протистоянні.

Ці перемоги, судячи з усього, і забезпечили Зеленському прихильність Вашингтона.

"Це дуже іронічно. Зеленський раптово опинився в фаворі Білого дому, тому що президент любить переможців, а Україна явно переломила хід війни і тепер у багатьох сенсах карає Росію більше, ніж страждає від її ракетних ударів", - зазначив колишній посол США в Ізраїлі Ден Шапіро.

Про що говоритимуть Трамп і Зеленський

Президенти України та США, ймовірно, обговорять постачання ракет для систем ППО. Також йтиметься про мирні переговори з РФ та формат їхнього проведення (у команди Трампа підготовлено три ідеї).

За даними CNN, під час переговорів Зеленський і Трамп зосередяться саме на обговоренні шляхів завершення війни Росії проти України. За інформацією джерела видання, основна увага під час переговорів буде приділена поточним зусиллям, спрямованим на досягнення мирного врегулювання.

"Час покласти край війні", - заявив співрозмовник видання, коментуючи майбутні переговори між двома президентами.

В інтерв’ю Sky News Зеленський говорив, що обговорюватиме з Дональдом Трампом питання ППО, зокрема ракети PAC-2 та PAC-3 для ЗРК Patriot. Також президент України хоче обговорити двостороннє співробітництво зі США.

"Ракети PAC-2 і PAC-3 - це не наступальні ракети. Ми знайшли в Європі кошти, щоб придбати їх у США, але цих ракет у нас недостатньо (...) Існує дефіцит через ситуацію на Близькому Сході. Я намагаюся вирішити це питання разом з європейцями, американцями та іншими країнами", - сказав Зеленський.

Він також додав, що Трамп схвалив надання Україні ліцензій на виробництво ракет для ЗРК Patriot.

"Ми в Україні можемо працювати дуже швидко. З перших років цієї війни я звертався до американців та європейців із проханням надати ліцензії. Не назавжди, а лише на час цієї війни. Ми збільшимо виробництво і будемо ділитися. Ми не будемо продавати нікому іншому – лише для потреб України та наших партнерів, якщо їм це знадобиться", – пояснив глава держави.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Яких результатів очікувати від зустрічі у Вашингтоні: два сценарії

Дональд Трамп обиратиме між двома сценаріями завершення російсько-української війни, орієнтуючись на проміжні вибори в США в листопаді. Про це в коментарі 24 Каналу заявив голова Міжнародного інституту досліджень безпеки Олексій Буряченко.

"Трампу напередодні виборів потрібно досягти комплексного політичного результату. І якщо з’явиться можливість "завершити" дев’яту війну - тобто війну Росії проти України - його команда від цього не відмовиться", - переконаний він.

Тон переговорному процесу задала державний секретар США Марк Рубіо, який перед зустріччю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив, що Вашингтон зробить усе можливе для завершення війни, якщо складеться відповідна конфігурація. Однак підсумки цього контакту виявилися для Москви не надто приємними.

"Рубіо дав зрозуміти росіянам, що „дух Анкориджа" відсутній, що він є неприйнятним для України, а США, попри запит з Росії, продовжуватимуть передавати Києву озброєння", - сказав президент Міжнародного інституту досліджень безпеки.

Позиції Росії додатково послаблює економічна та енергетична криза, що переходить у хронічну стадію. За словами Буряченка, це матиме серйозні соціальні наслідки, особливо напередодні виборів до Держдуми, запланованих на вересень.

Ці фактори, на думку експерта, підштовхують Трампа до одного з двох варіантів дій.

Сценарій №1. Скоординований тиск США, України та європейців на Путіна.

"Згідно з першим сценарієм, США тиснуть на Росію разом з Україною та європейцями, змушуючи Путіна сісти за стіл переговорів на справедливих умовах. Ці умови запропонували і Україна, і європейці. Тоді Трамп міг би продемонструвати зрозумілий політичний результат перед проміжними виборами, і це було б реалізовано чесно, зокрема за допомогою інструментів гарантій безпеки", - зазначив він.

За словами Буряченка, цей варіант є прийнятним для України, але вимагає серйозної роботи з боку США та європейських партнерів, зокрема щодо обмеження експорту російського газу та нафти. Чи готові до цього Вашингтон і Брюссель на тлі загострення енергетичної кризи - залишається відкритим питанням.

Сценарій №2. США постійно перебуватимуть у переговорному процесі, отримуючи пропозиції від Росії й водночас підтримуючи діалог з Україною.

"Такий варіант дав би змогу Трампу показати своїм виборцям, насамперед республіканцям, що він не відмовляється від обіцянки завершити війну в Україні. Однак реальних кроків до завершення війни він би не робив, тому що пріоритет залишався б за Близьким Сходом", - підкреслив експерт.

Саме за такою логікою, на думку Буряченка, найімовірніше, відбудеться зустріч Трампа із Зеленським у Вашингтоні.

Американський лідер, найімовірніше, спробує продемонструвати виборцям контакт з українським президентом, спроби врегулювати війну і навіть намір ухвалити пакет санкцій Ліндсі Грема - при цьому залишаючись на зв’язку з Путіним.

Що стосується Володимира Зеленського, його план максимум - змусити Росію сісти за стіл переговорів завдяки пакету санкцій Ліндсі Грема.

План мінімум від зустрічі з Трампом передбачає отримання можливості закрити повітряний простір, перенаправлення в Україну більшої кількості ракет PAC-3 для систем Patriot, а також, як підкреслив Буряченко, якнайшвидше розміщення виробництва цих ракет.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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