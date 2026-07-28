Зустріч Зеленського з Трампом: ЗМІ дізналися несподівані деталі переговорів

Сторони розглянули варіанти укладення мирної угоди та питання довгострокового співробітництва.

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З’явилися подробиці зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа / Колаж: "Главред", фото: Telegram В. Зеленського

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Трамп і Зеленський обговорили можливі шляхи припинення російсько-української війни

Сторони розглянули варіанти досягнення мирної угоди

Під час переговорів у Вашингтоні 28 липня президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський обговорили можливі шляхи припинення російсько-української війни.

Також сторони обговорили подальший розвиток дипломатичних контактів, повідомляє редактор американського телеканалу Newsmax Нани Саджаї.

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Подробиці були отримані від джерела, обізнаного з перебігом зустрічі; розмова лідерів мала "дуже практичний" характер.

Мирна угода та зброя для України

Сторони розглянули варіанти досягнення мирної угоди та питання довгострокового співробітництва у сфері оборони, зокрема можливе надання Україні дозволів на виробництво американського озброєння.

Імовірність візиту Віткоффа та Кушнера

Крім того, обговорювалася ідея візиту представників адміністрації Трампа - Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера - до Києва, щоб посилити дипломатичний процес і надати йому додаткового імпульсу.

Трамп оцінив можливість зустрічі Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп висловився щодо пропозиції Володимира Зеленського провести прямі переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ у Білому домі, американський президент зазначив, що вважає такий діалог потенційно корисним кроком. На його думку, особиста зустріч глав держав може допомогти знайти можливі шляхи для дипломатичного врегулювання війни Росії проти України.

Трамп підкреслив, що ініціативу щодо проведення переговорів необхідно ретельно розглянути, оскільки пряме спілкування між сторонами може відіграти важливу роль у подальшому мирному процесі.

Як писав "Главред", у Білому домі завершилася зустріч Зеленського та Трампа. Зеленський обговорив із Трампом ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів.

Раніше повідомлялося, що зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом може перезапустити переговорний процес щодо завершення війни й водночас відкриває Україні реальні шанси на відновлення американської військової допомоги, повідомляє Financial Times.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Трамп висловив надію, що війна в Україні завершиться до кінця його перебування в Білому домі.

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