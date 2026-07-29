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Після зустрічі із Зеленським Трамп зробив заяву: що він сказав про переговори

Анна Ярославська
29 липня 2026, 08:18
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Президент США оцінив результати переговорів зі своїм українським колегою, що відбулися у Вашингтоні.
Трамп, Зеленський, зустріч 28 липня 2026 року
Трамп опублікував фото зі зустрічі із Зеленським у Білому домі 28 липня 2026 року / Колаж: Главред, фото: truthsocial.com, ОП

Коротко:

  • Трамп і Зеленський зустрілися у Вашингтоні 28 липня
  • Трамп назвав зустріч "дуже гарною"
  • Лідери сфотографувалися в Білому домі

Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським, яка відбулася у Вашингтоні 28 липня.

За словами глави Білого дому, зустріч пройшла "дуже добре".

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"Для мене велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Було обговорено багато питань. Зустріч пройшла дуже добре", - написав Трамп у Truth Social.

Знімок екрана

Трамп також опублікував у соцмережі фото зі зустрічі, на яких обидва лідери позують перед камерами ЗМІ у Білому домі.

Трамп і Зеленський зустрілися в Білому домі
Трамп і Зеленський зустрілися в Білому домі / Фото: truthsocial.com
Зустріч Трампа та Зеленського 28 липня 2026 року
Зустріч Трампа і Зеленського 28 липня 2026 року / Фото: truthsocial.com

Візит Зеленського до Вашингтона та зустріч із Трампом

Як писав Главред, 28 липня Володимир Зеленський приїхав до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Двостороння зустріч Зеленського і Трампа відбулася в Білому домі за закритими дверима, без представників ЗМІ.

Як повідомляє Reuters, Зеленський пробув у Білому домі трохи більше години. Пізніше президент зустрінеться з сенаторами.

Зеленський розповів, що обговорив із Трампом ліцензії на виробництво перехоплювачів для ЗРК Patriot.

"Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку", – сказав український президент.

За даними журналістів, Трамп і Зеленський розглянули варіанти досягнення мирної угоди та питання довгострокового співробітництва у сфері оборони, зокрема можливе надання Україні дозволів на виробництво американського озброєння.

Крім того, обговорювалася ідея візиту представників адміністрації Трампа – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – до Києва, щоб посилити дипломатичний процес і надати йому додаткового імпульсу.

Трамп також висловився щодо пропозиції Зеленського провести прямі переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

Зазначимо також, що Сенат США під час процедурного голосування 28 липня підтримав законопроект про санкції проти Росії та Ірану, який розробляв покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ було схвалено всього через кілька годин після похорону Грема у Вашингтоні та незабаром після зустрічі президента України Володимира Зеленського з сенаторами в Капітолії.

Яких результатів очікувати від зустрічі у Вашингтоні: думка експерта

Голова Міжнародного інституту досліджень безпеки Олексій Буряченко вважає, що Дональд Трамп обиратиме між двома сценаріями завершення російсько-української війни, орієнтуючись на проміжні вибори в США в листопаді.

"Згідно з першим сценарієм, США тиснуть на Росію разом з Україною та європейцями, змушуючи Путіна сісти за стіл переговорів на справедливих умовах. Ці умови запропонували і Україна, і європейці. Тоді Трамп міг би продемонструвати зрозумілий політичний результат перед проміжними виборами, і це було б реалізовано чесно, зокрема за допомогою інструментів гарантій безпеки", - сказав експерт у коментарі 24 Каналу.

За словами Буряченка, цей варіант є прийнятним для України, але вимагає серйозної роботи з боку США та європейських партнерів, зокрема щодо обмеження експорту російського газу та нафти. Чи готові до цього Вашингтон і Брюссель на тлі загострення енергетичної кризи - залишається відкритим питанням.

Згідно з другим сценарієм, США постійно перебуватимуть у переговорному процесі, отримуючи пропозиції від Росії й водночас підтримуючи діалог з Україною.

"Такий варіант дав би змогу Трампу показати своїм виборцям, насамперед республіканцям, що він не відмовляється від обіцянки завершити війну в Україні. Однак реальних кроків до завершення війни він би не робив, тому що пріоритет залишався б за Близьким Сходом", - підкреслив експерт.

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Про джерело: Truth Social

Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

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