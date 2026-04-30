Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

Загибель людства: Макс ошелешив своїм прогнозом і спрогнозував причину

Олексій Тесля
30 квітня 2026, 02:05
Неконтрольований розвиток технологій може призвести до катастрофічних наслідків, вважає Ілон Маск.
Ілон Маск
Ілон Маск / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Неконтрольований розвиток технологій може призвести до катастрофи
  • Людство може зіткнутися з "похмурим майбутнім"

Перший день допиту Ілона Маска у федеральному суді Окленда привернув велику увагу через його різкі заяви про розвиток штучного інтелекту.

У присутності присяжних мільярдер емоційно описав можливі наслідки стрімкого прогресу ШІ, заявивши, що він може становити загрозу для майбутнього людства, повідомляє Fortune.

відео дня

Маск попередив, що неконтрольований розвиток технологій здатний призвести до катастрофічних сценаріїв, порівнявши можливі наслідки з сюжетами наукової фантастики. За його словами, людству доведеться вибирати між "похмурим майбутнім у дусі Термінатора" і більш оптимістичним розвитком, що нагадує ідеї "Зоряного шляху".

Основна частина свідчень стосувалася історії створення OpenAI. Маск стверджує, що проєкт спочатку задумувався як противага домінуванню великих технологічних компаній, включаючи Google, і як спроба знизити потенційні ризики розвитку ШІ. Він згадав обговорення зі співзасновником Google Ларрі Пейджем, який, за його словами, був налаштований набагато оптимістичніше і вважав можливим появу "утопії" завдяки ШІ.

Маск також заявив, що розбіжності з Пейджем і відмінність поглядів на роль людини в майбутньому технологій стали однією з причин появи OpenAI.

У рамках позову 2024 року він звинувачує керівництво компанії у відході від початкової некомерційної місії та перетворенні проєкту на комерційну структуру. За його словами, OpenAI мала залишатися організацією, що працює в інтересах суспільства, однак згодом стала великою прибутковою корпорацією, яка значно збільшила свою капіталізацію.

Ілон Маск
Ілон Маск / Главред - інфографіка

Як раніше писав Главред, Європі загрожує катастрофічне виверження: що відомо про активність супервулкана. Кампі Флегрей, небезпечний супервулкан в Італії, знову привертає увагу вчених. Розташований на заході Неаполя, цей регіон, відомий як "Палаючі поля", востаннє вивергався в 1538 році, але досі залишається активним.

Також раніше повідомлялося про справжнього гіганта: вчені показали вигляд найбільшого ссавця на планеті. На думку багатьох вчених, найбільшим наземним ссавцем, який коли-небудь існував, був парацератерій (Paraceratherium) — вимерлий носоріг.

Інші новини:

Про персону - Ілон Маск

Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами.

Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова — міністра цифрової трансформації України — 27 лютого 2022 року.

3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путіна?"

На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію.

На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті.

13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ілон Маск
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Одесі пролунали вибухи після атаки дронів РФ: є поранені та "прильоти"

В Одесі пролунали вибухи після атаки дронів РФ: є поранені та "прильоти"

01:18Україна
Фальшивий жест: чому насправді Путін намагається виторгувати тишу на 9 травня

Фальшивий жест: чому насправді Путін намагається виторгувати тишу на 9 травня

23:49Війна
Зеленський назвав головний пріоритет України на фронті: яке завдання отримало МО

Зеленський назвав головний пріоритет України на фронті: яке завдання отримало МО

22:09Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 30 квітня: Півням — розчарування, Свиням — критика

Китайський гороскоп на завтра, 30 квітня: Півням — розчарування, Свиням — критика

До кінця травня удача на боці обраних: 4 знаки зодіаку привернуть достаток

До кінця травня удача на боці обраних: 4 знаки зодіаку привернуть достаток

Знайдено заміну туалетному паперу: багато хто вже використовує сучасний метод

Знайдено заміну туалетному паперу: багато хто вже використовує сучасний метод

Що робити, якщо розсада томатів сильно витягнулася: простий трюк збереже врожай

Що робити, якщо розсада томатів сильно витягнулася: простий трюк збереже врожай

Останні новини

03:30

Гості з неба: які птахи приносять у дім удачу, а які - тривожні новини

03:03

Одеса може повністю зникнути: вчені попередили про реальну загрозуВідео

02:32

Як сказати українською "снять пелену с глаз" - правильні варіантиВідео

02:05

Загибель людства: Макс ошелешив своїм прогнозом і спрогнозував причину

01:18

В Одесі пролунали вибухи після атаки дронів РФ: є поранені та "прильоти"

Справжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травеньСправжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травень
00:00

Бомба для генерала-"м'ясника": ЗМІ про потужний вибух у військовому гарнізоні РФ

29 квітня, середа
23:49

Фальшивий жест: чому насправді Путін намагається виторгувати тишу на 9 травня

23:47

Лише один домашній засіб очистить унітаз до блиску: коштує копійкиВідео

23:16

Відновлювати зруйновані міста РФ не буде: сумний прогноз щодо майбутнього ТОТ

Реклама
23:07

Секрет пишних бутонів клематіса: рецепт простого розчину замість стимуляторівВідео

22:09

Зеленський назвав головний пріоритет України на фронті: яке завдання отримало МО

22:07

В Україні продовжили дію кешбеку на пальне, але змінили умови - що відомо

21:47

"Вона не виграє": Зеленський розкрив, що допоможе Україні дотиснути Росію

21:20

Повня 1 травня змінить усе: які знаки зодіаку чекає грошовий успіх та переломний момент

21:01

Ворог активно перекидає сили на важливий напрямок: що кажуть у ЗСУ

20:51

"Тепер Європа платить": у США висловилися щодо передачі зброї Україні

20:49

Знайдено заміну туалетному паперу: багато хто вже використовує сучасний методВідео

20:35

Трамп провів нові переговори з Путіним: з якою пропозицію щодо війни виступив Кремль

20:00

Дощі та заморозки відступлять: синоптики назвали точну дату потепління

19:59

Для чого класти монету на роутер - популярний лайфхак, результат якого здивуєВідео

Реклама
19:55

Як позбутися равликів без хімії: простий спосіб врятує весь садВідео

19:13

Чужа біда - понад усе: чотири знаки Зодіаку, які не вміють казати "ні"

19:08

Холод відступить: синоптики назвали дату повернення тепла на Черкащині

19:03

"Потьомкінські дєрєвні" під прапором РФ: Коваленко – про плани Москви щодо окупованих містПогляд

18:57

Простий трюк перевірить роботу холодильника: одна монетка створить справжнє дивоВідео

18:50

Скандал з допінгом: Мудрик отримав офіційний вердикт, яке покарання

18:40

Секрет садівників розкрито: півонії будуть радувати вас тижнями з одим вдалим сусідомВідео

18:34

100 балів для отримання громадянства: актор шоу "Дизель" розповів, як отримував паспорт

18:26

Секрет довговічності речей: вчені визначили найкращий цикл для прання

18:24

Дрони ЗСУ прорвались у тил РФ і вдарили по двох вертольотах: деталі операції

18:17

Уряд зафіксував тариф на електроенергію - скільки платитимуть українці

18:15

Посилення тиску на РФ: Зеленський підписав нові санкції, хто потрапив під удар

17:46

Що не можна робити у свято 30 квітня: суворі прикмети

17:28

Весняні заморозки не відступають: що принесе кінець квітня на Дніпропетровщину

17:22

Вдарить мороз до -8: коли на Львівщині очікуються надзвичайні заморозки

17:15

Наш ворог мріяв би про закриття університету – ректор КНУ Бугров

17:14

Всього одна чайна ложка - і попелиця назавжди зникне з саду: як працює ця хитрість

17:11

Що буде, якщо насипати соду в сміттєве відро: результат здивує

16:52

У школах почали вимагати "Резерв+" у 17-річних: чи законні зміни та які є ризикиВідео

16:49

Чи можна носити чужу обручку: наслідки для життя та енергетики людини

Реклама
16:49

Мода для маленьких принцес: Вибираємо найкращі Сукні і комбінезони дитячі новини компанії

16:36

Бій Усик — Верховен в Єгипті: букмекери назвали головного фаворита

16:33

В Україні прогнозують дефіцит базового продукту: що буде з цінами

16:23

Гривня раптово полетіла вниз: новий курс валют на 30 квітня

16:00

Транспорт чи галюцинація: навіщо відьми насправді використовували мітлу

15:54

В домі запахне свіжістю та затишком: потрібні лише дві копійчані речі

15:22

Гороскоп Таро на завтра, 30 квітня: Тельцям — переломний момент, Левам — виклик

15:15

Опади прийдуть на заміну заморозкам: коли на Полтавщині зміниться погода

15:15

Екстремальні заморозки на Тернопільщині: температура різко впаде до "мінуса"

15:14

Китайський гороскоп на завтра, 30 квітня: Півням — розчарування, Свиням — критика

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти