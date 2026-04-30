Загибель людства: Макс ошелешив своїм прогнозом і спрогнозував причину

Неконтрольований розвиток технологій може призвести до катастрофічних наслідків, вважає Ілон Маск.

Ілон Маск / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Перший день допиту Ілона Маска у федеральному суді Окленда привернув велику увагу через його різкі заяви про розвиток штучного інтелекту.

У присутності присяжних мільярдер емоційно описав можливі наслідки стрімкого прогресу ШІ, заявивши, що він може становити загрозу для майбутнього людства, повідомляє Fortune.

Маск попередив, що неконтрольований розвиток технологій здатний призвести до катастрофічних сценаріїв, порівнявши можливі наслідки з сюжетами наукової фантастики. За його словами, людству доведеться вибирати між "похмурим майбутнім у дусі Термінатора" і більш оптимістичним розвитком, що нагадує ідеї "Зоряного шляху".

Основна частина свідчень стосувалася історії створення OpenAI. Маск стверджує, що проєкт спочатку задумувався як противага домінуванню великих технологічних компаній, включаючи Google, і як спроба знизити потенційні ризики розвитку ШІ. Він згадав обговорення зі співзасновником Google Ларрі Пейджем, який, за його словами, був налаштований набагато оптимістичніше і вважав можливим появу "утопії" завдяки ШІ.

Маск також заявив, що розбіжності з Пейджем і відмінність поглядів на роль людини в майбутньому технологій стали однією з причин появи OpenAI.

У рамках позову 2024 року він звинувачує керівництво компанії у відході від початкової некомерційної місії та перетворенні проєкту на комерційну структуру. За його словами, OpenAI мала залишатися організацією, що працює в інтересах суспільства, однак згодом стала великою прибутковою корпорацією, яка значно збільшила свою капіталізацію.

Про персону - Ілон Маск Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами. Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова — міністра цифрової трансформації України — 27 лютого 2022 року. 3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путіна?" На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію. На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті. 13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

