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Мир неможливий без поступок: Маск здивував заявою про війну в Україні

Марія Николишин
24 липня 2026, 15:22
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Маск розкритикував дипломатів, які закликають до продовження бойових дій, але самі перебуваючи осторонь конфлікту.
Мир неможливий без поступок: Маск здивував заявою про війну в Україні
Маск зробив заяву про завершення війни в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Маска:

  • Лінія фронту майже не рухається два-три роки
  • Мирна угода має включати поступки Росії
  • Дипломати відірвані від ситуації на фронті

Будь-яка мирна угода щодо завершення війни в Україні має передбачати територіальні поступки Росії, адже лінія фронту практично не змінюється вже два-три роки, тоді як бойові дії щодня забирають життя людей. Про це заявив американський підприємець Ілон Маск в інтерв'ю The Economist.

"Я дуже сподіваюся, що скоро буде досягнуто мирної угоди. Останні два чи три роки лінії фронту майже не рухалися, але люди продовжують гинути там щодня", - сказав він.

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Свою позицію щодо поступок Росії підприємець пояснює не політичними уподобаннями, а розрахунком наслідків для тих, хто безпосередньо перебуває на полі бою.

"Це не про те, щоб бути про-російським – це проста прагматика. Інакше люди продовжуватимуть гинути роками без жодного результату. І саме це сталося. Ще три роки безглуздих смертей на передовій були б справді жахливими. Як ви поясните це дітям чоловіків, які там гинуть", - заявив Маск.

Окрему увагу мільярдер приділив тим, хто формує зовнішньополітичну риторику навколо війни, перебуваючи далеко від лінії фронту.

"Я досить обурений цими вишуканими дипломатами, які насолоджуються семикурсовими вечерями в розкішних умовах, повчально заявляючи, що Росія мусить відступити – все це, тримаючись подалі від самого конфлікту", - додав він.

Водночас Маск наголосив, що його позиція не пов’язана із підтримкою Росії.

За його словами, попри те, що супутники Starlink компанії SpaceX допомагали Україні підтримувати зв’язок під час протистояння російському вторгненню, він вважає, що мирна угода повинна передбачати територіальні поступки для агресора.

Ілон Маск
Ілон Маск / Інфографіка: Главред

Варіант виходу Росії із війни

Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник вважає, що якщо російського диктатора Володимира Путіна не стане, то війна неминуче закінчиться, адже система розвалиться одразу ж.

"Якби я перебував високо всередині цієї системи й мав можливість задушити двома клешнями Володимира Володимировича, я б сказав: "Хлопці, поки ЗСУ не взяли Крим, треба влаштувати Володимиру Володимировичу пишні похорони й самим піти з території України до кордонів 1991 року. Самим!". І це був би найпотужніший важіль на переговорах", - наголосив він.

Однак, за його словами, якщо Крим буде звільнено Силами оборони України, то такий варіант уже не пройде.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що держава готується одразу до двох можливих сценаріїв найближчих місяців - дипломатичного шляху до завершення війни та необхідності проходження ще однієї складної зими в умовах продовження російської агресії.

Аналітики Інституту вивчення війни говорять, що російський диктатор Володимир Путін на тлі провалів окупаційного війська на фронті знову вимагає капітуляції України і відмовляється від будь-яких територіальних поступок, які могли б стати частиною мирної угоди.

Водночас оточення російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна дає сигнали Україні та усвідомлює відповідальність глави Кремля за продовження війни.

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Про персону: Ілон Маск

Ілон Рів Маск - інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами.

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