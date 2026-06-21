Трамп забув ім’я Маска під час виступу та підірвав мережу

Президент США заплутався в іменах, рекламуючи Starlink для Air Force One.

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Трамп переплутав ім'я Ілона Маск / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео x.com/PeterDiamandis, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Трамп на презентації Air Force One назвав Маска Леоном

Інцидент стався 19 червня на презентації нового Boeing

Користувачі жартували й різко критикували президента

Президент США Дональд Трамп під час публічного виступу, присвяченого демонстрації нового літака для флоту Air Force One, потрапив у мовний конфуз. Американський лідер переплутав ім’я засновника SpaceX Ілона Маска. Відео опублікував американський журналіст, медіа-критик і видавець інформаційного бюлетеня Public Notice Аарон Рупар.

Інцидент стався 19 червня під час презентації нового реактивного літака Boeing, який має доповнити застарілий президентський авіапарк США. Під час виступу Трамп розповідав про сучасні технології на борту, зокрема про інтеграцію супутникового інтернету Starlink, що належить SpaceX.

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"У нас там є комунікаційне обладнання, якого ніхто раніше не бачив. Це найвищий рівень, включаючи Starlink… мій друг Леон — мій друг Ілон буде дуже радий", - сказав Трамп, після чого одразу виправився, усвідомивши обмовку.

Після публікації запису момент швидко поширився у соцмережі X. Користувачі активно обговорювали обмовку Трампа, публікуючи критичні коментарі та жарти щодо ситуації.

Деякі користувачі іронізували, що "Леон Маск" тепер стане новим мемом. Інші ж різко критикували президента, називаючи інцидент проявом вікових проблем.

Ілон Маск / Главред - інфографіка

"У цього чоловіка деменція. У нормальному світі це був би найбільший скандал, але ми настільки нечутливі до щоденної корупції, що ЗМІ замовчують її. Божевілля", - написав один із коментаторів.

Дивіться відео з обмовкою Трампа:

Скандальні заяви Трампа - останні новини

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що російські танки могли дістатися до Києва за три години, якби не погодні умови, які їх затримали на шляху. Водночас він наголосив на важливості збереження формату G8 для запобігання війні.

Як раніше повідомляв Главред, посилення напруженості між Дональдом Трампом та прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні виникло через його заяву, що вона "благала сфотографуватися" з ним на саміті G7. Сама Мелоні різко заперечила ці слова й назвала їх вигадкою.

Згодом прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у відповідь на нападки Трампа заявила, що її популярність не залежить від його ставлення. За її словами, її основною турботою є захист національних інтересів Італії.

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Про персону: Аарон Рупар Аарон Рупар (Aaron Rupar) - американський журналіст, медіакритик і політичний коментатор, який спеціалізується на висвітленні політичних подій у США, зокрема діяльності Білого дому та виступів американських політиків. Він став відомим завдяки публікаціям коротких відеофрагментів із промов політиків у соціальних мережах, де часто фокусується на суперечливих або резонансних моментах. Журналіст також є автором інформаційного бюлетеня Public Notice, у якому аналізує політичні події, медіатренди та комунікаційні стратегії політиків.

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