У США натякнули, що британський спецназ діє в Україні - Business Insider

У британському Міністерстві оборони відмовилися коментувати слова Брайана Фентона.

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Командувач військ США натякнув, що британський спецназ діє в Україні / Колаж: Главред, фото: army.mod.uk, pixabay.com

Глава Командування Сил спеціальних операцій Сполучених Штатів Америки Брайан Фентон припустив, що в Україні діють британські спецпризначенці.

Як пише Business Insider, генерал-лейтенант розповів в інтерв'ю агентству AP про плани реструктуризації загонів "зелених беретів" на основі уроків, отриманих від британського спецназу в Україні.

Війна, за його словами, стає більш високотехнологічною, тому може знадобитися поповнення загонів кібер-експертами, пілотами військово-повітряних сил (ВПС) або криптологами.

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"Ці ідеї виникли на основі уроків, витягнутих із досвіду, отриманого в Україні, в основному очима наших британських партнерів зі спеціальних операцій. Вони не лише зробили це у своїх формуваннях, але дуже швидко зрозуміли, що їм потрібні інші елементи їхніх об'єднаних сил", - сказав Фентон.

За його словами, британські спецпризначенці потребували порад пілотів Королівських ВПС з експлуатації безпілотників і військово-морського персоналу, "щоб допомогти їм зрозуміти спосіб навігації корабля в Чорному морі".

Що кажуть у Міноборони Британії

У британському Міністерстві оборони відмовилися коментувати ці слова.

"Це давня політика урядів, що змінюють один одного, не коментувати діяльність британського спецназу", - відповіли в Міноборони.

Business Insider нагадує, що у квітні 2022 року українські командири розповіли The Times, що британський спецназ навчав українських новобранців роботі з британськими протитанковими ракетами NLAW.

Високопоставлений чиновник європейської оборони сказав Financial Times у лютому: "Усі знають, що в Україні є західні спецпідрозділи - вони просто не визнавали цього офіційно".

Зазначимо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявляв, що ідея президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки західних військ в Україну є неправильною. Такий крок стане ескалацією.

Що відомо про британський спецназ

Спецназ Сполученого Королівства складається з кількох елітних підрозділів, зокрема Спеціальної повітряної служби, Спеціальної човнової служби, Спеціального розвідувального полку, Групи підтримки спецпризначенців, 18-го полку зв'язку та Об'єднаного авіаційного крила спецпризначенців.

До складу Королівської морської піхоти і полку рейнджерів також входять сили, здатні виконувати спеціальні операції.

Війська НАТО в Україні - останні новини

НАТО може безпосередньо взяти участь у війні Росії проти України, якщо російські окупанти прорвуть лінію оборони ЗСУ на північному заході країни, або в разі військової провокації росіян проти країн Балтії, Польщі чи нападу на Молдову. Про це йдеться в матеріалі італійської газети Repubblica. Видання пише, що наразі у колективного блоку безпеки Заходу немає оперативних планів, які передбачали б введення військ в Україну. Однак проводиться оцінка ймовірності прямої участі НАТО у війні в разі перетину Росією червоних ліній.

Франція може відправити свої війська в Україну, якщо російські окупанти прорвуть лінію фронту, а Київ надішле Парижу відповідний запит. Про це сказав французький президент Еммануель Макрон. Він нагадав, що Франція вже відправляла війська в Африку, щоб протидіяти там тероризму.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб запобігти більш масштабній війні. Крім того, він не виключає, що США доведеться брати участь у конфлікті не лише фінансово, "а й за допомогою наших військовослужбовців".

Історик, військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що участь військ НАТО у війні в Україні не є реальним сценарієм. За його словами, Альянс продовжує дотримуватися принципу, згідно з яким подібні рішення мають ухвалюватися не більшістю, а всіма країнами блоку.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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