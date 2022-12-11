'Заяви диктатора пусті': американський політик заявив, що у Путіна, можливо, вже немає ядерки

Як передає розвідка США, у РФ немає ніяких приготувань до ядерного удару. У зв’язку з цим заяви Путіна про ядерний удар самі по собі втрачають будь-який сенс.

У Путіна, можливо, вже й немає ніякої ядерної зброї / kremlin.ru

Політичний діяч з США Юрій Рашкін вважає, що глава Кремля Володимир Путін так часто погрожує ядерною зброєю, оскільки в Росії є великі проблеми з цим озброєнням. Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін завжди говорить протилежне тому, що він думає. Це саме стосується і ядерної зброї. Цілком можливо, що в нього не залишилось можливості вдарити ядерною зброєю. Тому він і погрожує світу ядерною війною. Неважливо, що Путін говорить. Важливо лише, що він робить", - пояснив Рашкін.

Він додав, що, як передає розвідка США, у РФ немає ніяких приготувань до ядерного удару. У зв’язку з цим заяви Путіна про ядерний удар самі по собі втрачають будь-який сенс.

"З іншої сторони він так часто погрожує ядерною зброєю, що на це вже не звертають уваги. Вже вдарили по Кримському мосту та по території РФ. То коли ж настане той момент, що він дійсно застосує ядерну зброю? Саме тому його заяви просто пусті слова і доводять, що ніякої ядерної зброї у РФ вже не залишилось", - наголосив Рашкін.

Ядерна загроза з боку РФ

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

На фоні ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61−12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.

Раніше генерал армії України Микола Маломуж зазначив, що світові лідери пригрозили російському диктатору Володимиру Путіну чіткою відповіддю у разі застосування ядерної зброї проти України. За словами генерала, Путіна вже попередили Байден, Шольц, Макрон, Ріші Сунак та Сі Цзіньпін.

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