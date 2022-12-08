"Ядерній війні не бути": експерт розповів, хто зі світових лідерів дав чіткий меседж Путіну

Партнери України стримують Путіна не тільки попередженнями, а й загрозою ударів у відповідь.

Путіна попередили різкою відповіддю у разі застосування ядерної зброї проти України / сайт Кремля, Главред

Світові лідери пригрозили російському диктатору Володимиру Путіну чіткою відповіддю у разі застосування ядерної зброї проти України. Про це заявив генерал армії України Микола Маломуж в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На різних форумах, де були присутні керівництво Китаю та керівництво країн НАТО, лунала однозначна позиція: Ядерній війні не бути! Навіть не тільки домовленості Байдена з Сі Цзіньпінем формують позицію застосування ядерної зброї. Але й прямі попередження Путіну. Путін боїться критичних аргументів та критичних попереджень. І вони були реальні від реальних країн. Його попередив Байден та глава ЦРУ, що Путін буде нести персональну відповідальність за відповідні удари", - підкреслив Маломуж.

За словами генерала, Путіна також попередили Шольц, Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії та Сі Цзіньпін.

"І це не тільки спільна позиція США та Китаю. А персональна позиція на рівні Міністерства безпеки Китаю. Путіну було попередження – однозначно не застосовувати ядерну зброю. Тому, що зворотний формат – це знищення людства", - зазначив Маломуж.

Він додав, що партнери України стримують Путіна не тільки попередженнями, а й загрозою ударів у відповідь.

"Якщо Путін застосує ядерну зброю, вона буде застосована іншими країнами. І тоді ніхто не виживе, ні китайці, ні американці, ні росіяни, ні європейці. Тому, цей фактор є вирішальним для позиції Китаю, США, ЄС та інших країн. Наші партнери стримують Путіна не просто переконаннями та жорсткими попередженнями, а можливими потужними ударами у відповідь в момент розгортання ядерної зброї РФ", - резюмував експерт.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ядерна загроза з боку РФ

Нещодавно колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні складала 1-5%. Наразі ця цифра збільшилась і складає 20-25%.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

На фоні ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61−12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.

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