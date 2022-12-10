"У диктатора стрес": Піонтковський пояснив, чому Путін вперше в кар'єрі з'явився п'яним на публіці

За словами Піонтковського, російський диктатор був "абсолютно п'яним та розв'язаним", що суперечить його образу.

Піонтковський прокоментував відео з п'яним Путіним / УНІАН, скріншот

Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський заявив, що нещодавня поява на публіці глави Кремля Володимира Путіна напідпитку свідчить про те, що диктатор перебуває під неймовірним стресом. Про це пише "УНІАН".

"Нещодавно він п'яненьким з'явився на публіці, це, до речі, вперше в його кар'єрі. Показує, під яким неймовірним стресом він перебуває...", - сказав експерт.

За словами Піонтковського, російський диктатор був "абсолютно п'яним та розв'язаним". Він зауважив, що такий стан Путіна абсолютно суперечить його образу.

"До того ж, пам'ятаєте, в якій обстановці – це він з келишком шампанського, рукою в кишені ділився думками про те, як знищують інфраструктуру України. По-моєму, ось навіть ті, так звані "герої Росії", яких зібрали, напевно, такі ж фейкові, як матері (мобілізованих, - ред.), вони... дивилися, як мінімум, з подивом на нього...", - додав політолог.

Путін з'явився на публіці напідпитку

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін з келихом шампанського зробив маячну заяву щодо ударів по об'єктах української енергосистеми. За словами диктатора, армія РФ б'є по містах України і залишає мільйони мирних жителів без світла, тепла та води, бо Україна нібито підірвала Кримський міст.

"Зараз багато шуму з приводу наших ударів по енергетичній інфраструктурі сусідньої країни. Так, ми робимо це. Але хто почав? Хто вдарив по Кримському мосту, хто підірвав лінію електропередач з АЕС Курська, хто не підвів воду в Донецьк? Неподання води в мільйонне місто - це акт геноциду. Ніхто ніде словом про це не обмовився. Взагалі мовчок повний. Варто нам тільки поворухнутися щось зробити у відповідь - шум, гам, тріск на весь Всесвіт. Це не буде нам заважати виконувати бойові завдання", - сказав Путін з нахабною посмішкою.

До слова, 7 грудня президент РФ Володимир Путін вперше назвав війною російське вторгнення, яке раніше він іменував "спеціальною військовою операцією". Водночас він не забув звинуватити у початку війни Україну.

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