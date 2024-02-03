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У Кремлі змінили риторику про "досягнення" РФ у війні: в ISW розкрили деталі

Юлія Закрепа
3 лютого 2024, 10:28
Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російські сили відновили ініціативу на більшій частині фронту.
У Кремлі змінили риторику про 'досягнення' РФ у війні: в ISW розкрили деталі
У Росії змінили риторику про "досягнення" у війні / колаж: Главред, скріншот: Міноборони РФ

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 2 лютого заявив, що російські війська зберігають "стратегічну ініціативу" вздовж усієї лінії фронту в Україні, що помітно відрізняється від попередньої характеристики Шойгу російських операцій як "активної оборони".

Шойгу заявив під час телефонної конференції з військовим керівництвом РФ, що російські війська "просуваються та покращують свої позиції вздовж лінії фронту". Президент Росії Володимир Путін 16 січня заявив, що російські війська "повністю" володіють ініціативою в Україні після невдалого українського контрнаступу, передає ISW.

"Шойгу та Путін постійно применшували локалізовані російські наступальні операції в жовтні та грудні 2023 року, характеризуючи російські операції в Україні як "активну оборону".

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Тоді ISW оцінила, що російська влада, можливо, намагалася зменшити очікування щодо здатності російських військових досягти значних успіхів в оперативному плані, зокрема в районі Авдіївки, де російські війська розпочали локалізований наступ у жовтні 2023 року.

"Зміна риторики Путіна та Шойгу свідчить про те, що російська влада, можливо, набуває впевненості в здатності російських військових досягти значних успіхів в оперативному плані. Російська влада також може риторично позувати перед виборами президента Росії в березні 2024 року", - пишуть аналітики ISW.

Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російські сили відновили ініціативу на більшій частині фронту, але не захопили ініціативу на полі бою в Херсонській області.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов жорстко відповів Путіну про "демілітаризовану зону". Російський диктатор розповів про те, що він планує "створити демілітаризовану зону" на території України, щоб "уникнути ударів ЗСУ".

Олександр Коваленко розповів, що окупанти зробили "сюрприз" Путіну, поставивши рекорд із втрат за 3 місяці. Країна-агресорка Росія втратили 84 740 окупантів, 1099 танків, 1939 бойових броньованих машин та багато іншого.

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Сергій Шойгу
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