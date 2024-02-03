У РФ горів один із найбільших НПЗ у країні: росЗМІ пишуть про атаку дронів

Вогонь охопив площу в 300 кв. метрів - горіли нафтопродукти. За попередніми даними, завод атакували БПЛА.

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Пожежа на НПЗ у Волгограді спалахнула в ніч на 3 лютого / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 3 лютого в російському місті Волгоград спалахнула потужна пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Вогонь охопив площу в 300 кв. метрів - горіли нафтопродукти.

Як повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости, загиблих і постраждалих немає.

За попередніми даними, завод атакував БПЛА.

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Очевидці стверджують, що чули гучні звуки перед виникненням пожежі на НПЗ.

Крім того, цієї ночі дрони атакували Бєлгородську, Ростовську та Волгоградську області РФ.

Тим часом у Міноборони РФ відзвітували, що сили ППО нібито знищили в ніч на суботу чотири безпілотники. Один безпілотник збили в Бєлгородській області, ще два - у Волгоградській і один - у Ростовській.

У Мережі з‘явилось відео атаки на НПЗ у Волгограді:

Атака на НПЗ у Волгограді / скріншот

Довідка. "Лукойл-Волгограднафтопереробка" - найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі. Потужність заводу становить 14,8 млн тонн.

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 січня в Краснодарському краї країни-агресора РФ виникла пожежа на території нафтобази в Туапсе. РосЗМІ заявили про атаку безпілотника.

Рано вранці 13 січня в Санкт-Петербурзі спалахнула потужна пожежа - вогонь охопив територію в понад 50 тис. кв. м. Небо над Пушкінським районом міста було повністю чорне. Загорівся склад Wildberries у Шушарах.

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