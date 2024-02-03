У РФ вдова окупанта написала донос на 67-річного лікаря-терапевта за "підтримку України"

Московська лікарка Надія Буянова нібито назвала загиблого російського загарбника "законною метою для України".

https://glavred.net/world/v-rf-vdova-okkupanta-napisala-donos-na-67-letnego-vracha-terapevta-za-podderzhku-ukrainy-10538612.html Посилання скопійоване

Анастасія Акіньшина написала донос на 67-річну лікарку Надію Буянову / Колаж: Главред, фото: Telegram, МО РФ

У Росії дружина окупанта донесла на лікаря-терапевта за те, що вона нібито назвала загиблого російського загарбника "законною ціллю для України". Проти лікаря порушили кримінальну справу за статтею про фейки про російську армію.

Інцидент стався в Москві. Вдова окупанта Анастасія Акіньшина записала відео, у якому поскаржилася на лікарку Надію Буянову.

Акіньшина заявила, що під час прийому Буянова поцікавилася, що не так із поведінкою її 7-річного сина. Акіньшина відповіла, що його батько загинув під час так званої "СВО", а за фактом - агресивної війни РФ проти України.

відео дня

На що лікарка-терапевтка нібито відповіла, що він був "законною ціллю для України". І додала, що "Росія напала на Україну, тому все справедливо".

"Ну, милочка, що ж ви хочете, ваш чоловік був законною ціллю України", - нібито так Буянова сказала Акіньшиній.

"Куди мені скаржитися, щоб її [лікарку] з країни викинули або посадили", - заявила дружина ліквідованого окупанта.

Дивіться відео - Вдова окупанта написала донос на 67-річного лікаря-терапевта:

Буянова стверджує, що не казала подібних слів і жодних доказів "насмішки" немає.

У підсумку Акіньшина написала заяву, в якій вимагала притягнути до відповідальності 67-річну лікарку.

Заява Акіньшиної / Фото: Mash

Проти Буянової порушили кримінальну справу за статтею про фейки про російську армію. Напередодні в неї провели обшук. У квартиру не пускали адвоката. Як повідомляє Telegram-канал Astra, поліцейські відібрали у лікарки телефон і читали особисте листування, коли справу ще заведено не було. Буянову допитували всю ніч.

Раніше глава СК Олександр Бастрикін розпорядився порушити стосовно Буянової кримінальну справу за статтею про повторну дискредитацію армії. Однак, як повідомив її адвокат Оскар Черджиєв, Буянова за "дискредитацію" ніколи не притягувалася.

За даними Astra, лікаря звільнили з московської поліклініки одним днем без підстав. Також Акіньшина заявила, що і головлікаря лікарні також знімуть із посади.

Цікава і реакція жителів країни-агресора РФ на інцидент. Ось що пишуть у Мережі росіяни:

"Лікарка приїхала з України. Скільки їх таких тут...Треба відправляти до своїх";

"Терапевта в зону СВО";

"Як би там не було, дитина до чого? Кінчити тварюку. Я досить лояльний до будь-якої точки зору, але не в цьому випадку";

"Добре б запис цього діалогу викласти! Якщо реально такі слова були, то лікаря треба притягати за дискредитацію! Сам факт загиблого батька вже травмував дитину і необхідно з боку медика проявити щонайменше участь".

Як повідомляв Главред, російська актриса Марія Шукшина закликала писати доноси на тих зірок, які не підтримали війну в Україні та вбивства мирних громадян.

Раніше російські пропагандисти з організації "Поклик народу" опублікували звернення до керівництва Слідчого комітету РФ і Міністерства внутрішніх справ країни, в якому вимагають допитати російську співачку Аллу Пугачову. У доносі вони стверджують, що Пугачова фінансує Збройні Сили України і називає населення Росії "холопами і рабами". Максимальне покарання за це порушення передбачає штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.