Удари по кораблях РФ: Україна знищила п'яту частину Чорноморського флоту - ЗМІ

За даними німецьких аналітиків, Україна змогла знищити п'яту частину "непереможного" Чорноморського флоту Росії.

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Україна потопила п’яту частину "непереможного" Чорноморського флоту РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Сили оборони України завдали потужного удару по російському Чорноморському флоту. За час повномасштабної війни Росії проти України, втрати флоту РФ в Чорному морі становлять 20%. Про це повідомляє експерт видання Bild Юліан Рьопке.

Як пише експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, весною 2022 року Чорноморський флот РФ нараховував понад 70 кораблів, і російська пропаганда просувала наратив про його нібито "непереможність".

"Але після знищення крейсера "Москва" флот назавжди відійшов від берегів України. Загалом відтоді у відкритому морі та в доках знищено 13 кораблів, а також будівлю штабу ЧФ у Севастополі. Буквально днями в Криму морськими безпілотниками потопили ракетний катер "Івановець", - пише аналітик. відео дня

За підрахунками німецький експерта з України Маттіа Неллеса, якщо судити за загальним тоннажем кораблів, втрати флоту становлять уже 20%.

Інфографіка: X / mattia_n

"Якщо дивитися на історію, Росія не є значною військово-морською державою. Силою країни завжди була її армія, а не флот. Це стосується і Чорного моря, де вони самі затопили частину флоту в Кримську війну 1854 року і після революції 1918 року", - заявив BILD історик Ян Берендс із Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері.

За його словами, успіхи України проти путінських військових кораблів після 2022 року ілюструють брак сучасних технологій і непрофесіоналізм моряків".

Удари по Чорноморському флоту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 лютого, в тимчасово окупованому Криму, був знищений ракетний катер російського Чорноморського флоту. Про це повідомила прес-служба ГУР.

Корабель "Івановець", який був затоплений Силами оборони України, був гордостю для російського флоту, оскільки на озброєнні російського військово-морського флоту було лише три таких кораблі.

Потоплення ракетного катера "Івановець" є ще одним кроком у припиненні незаконних дій Чорноморського флоту РФ в українських водах. Про це повідомив військовий експерт та директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

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