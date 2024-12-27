Завершення війни в Україні: Шольц розкрив позицію Трампа

Дональд Трамп хоче припинення війни, наголосив Олаф Шольц.

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Стала відома позиція Дональда Трампа щодо припинення війни / Колаж: Главред, фото: ua.depisiphotos.com, whitehouse.gov

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Трамп розуміє - зупинити війну можна, якщо Україна стане сильною

Вдасться досягти скоординованої політики щодо України

На думку обраного президентом США Дональда Трампа, припинення війни в Україні можливе, тільки якщо Київ буде сильним у військовому плані, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Трамп розуміє, що зупинити війну можна тільки тоді, коли Україна стане сильною, наголосив він в інтерв'ю німецькому виданню t-online, відповідаючи на запитання про те, чи боїться канцлер, що "Трамп відмовиться від України".

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"Трамп хоче припинення війни. І в мене склалося враження, що він так само, як і ми, переконаний, що це вдасться тільки за умови, якщо Україна буде сильною у військовому плані", - сказав канцлер ФРН.

Він також не сумнівається в тому, що, "всупереч деяким побоюванням, нам вдасться досягти скоординованої політики щодо України між США та Європою, а також між США та Німеччиною", і нагадав, що просте припинення вогню - це далеко не стійкий мир.

"І це стосується всього: нічого про Україну без України - іншими словами, ми говоримо з Україною, а не про Україну. Я вже двічі розмовляв із майбутнім президентом США Трампом, і ми погодилися, що ми - США і Європа - маємо тісно координувати одне з одним усі ці питання. На більш пізньому етапі ми також будемо обговорювати гарантії безпеки для України, і Німеччина також відіграватиме в цьому важливу роль", - додав Шольц.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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