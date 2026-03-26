Снаряди під питанням: Трамп заговорив про перенаправлення боєприпасів для України

Руслан Іваненко
26 березня 2026, 18:27оновлено 26 березня, 19:03
Україна поки не отримує сигналів про перенаправлення зброї і очікує виконання зобов’язань щодо поставок ракет.
Трамп критикує масштаби допомоги Україні за часів Байдена / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • Трамп визнав можливість перенаправлення боєприпасів з України на Близький Схід
  • США мають великі запаси озброєння у Європі та змінюють логістику поставок
  • Офіційних підтверджень щодо перенаправлення наразі немає

Президент США Дональд Трамп фактично визнав можливість перенаправлення частини боєприпасів, які раніше планувалися для України, на інші напрямки, зокрема на Близький Схід.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі, відповідаючи на запитання щодо потенційного перерозподілу військової допомоги.

За словами очільника Білого дому, Сполучені Штати мають значні запаси озброєння, розміщені в різних країнах, зокрема в Німеччині та інших державах Європи. Він наголосив, що переміщення ресурсів між регіонами є звичною практикою.

"Іноді ми беремо з одного місця і використовуємо для іншого", — сказав він.

Критика масштабів допомоги Україні

Водночас Трамп підкреслив, що підтримка України з боку США триває, однак розкритикував її масштаби за часів адміністрації Джо Байдена. За його словами, Вашингтон уже витратив на допомогу Києву близько 350 мільярдів доларів, що він вважає надмірним.

Крім того, президент США заявив про зміну підходу до підтримки України: замість прямого постачання озброєнь США продають його країнам НАТО, які згодом передають його Києву.

Наразі офіційних підтверджень щодо обсягів або конкретних рішень про перенаправлення боєприпасів з боку чинної адміністрації США немає. Водночас такі заяви можуть свідчити про можливу зміну пріоритетів американської військової логістики на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Допомога США / Інфографіка: Главред

Що кажуть в Україні

У свою чергу, Київ не отримував жодних сигналів про можливе перенаправлення зброї на Близький Схід, повідомила Суспільному посолка України при НАТО Гетьманчук: "Ні від НАТО, ні від США ми не отримували таких сигналів".

Вона додала, що раніше "зобовʼязання… були повністю виконані", а Україна "розраховує" отримати ракети і цього місяця.

Чого чекати Україні до травня - експерт спрогнозував сценарій війни

До травня ситуація на фронті в Україні навряд чи зміниться суттєво, а інтенсивність російських атак залишатиметься високою. Таку оцінку дав експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

За його словами, швидких змін чекати не варто: Москва використовує переговори здебільшого для того, щоб виграти час та уникнути нових санкцій. Кремль демонструє готовність продовжувати війну, доки не отримає від Києва політичні поступки, які вважатиме прийнятними.

"Не варто надягати рожеві окуляри. Ситуація залишатиметься напруженою, без істотного полегшення на фронті чи зменшення інтенсивності обстрілів", — підкреслив Жовтенко.

Політика США щодо України - останні новини за темою

як раніше повідомляв Главред, мирний процес між Україною та Росією за посередництва США наразі перебуває у глухому куті. Зосередження Вашингтона на конфлікті з Іраном призвело до затримок у переговорах і поставках критично важливого озброєння для ЗСУ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Крім того, у Білому домі звинуватили колишнього президента США Джо Байдена в передані Україні занадто великої кількості зброї на початку повномасштабної війни, через що тепер у Сполучених Штатів начебто бракує озброєння для протистояння з Іраном. Однак, саме Україна, використовуючи це озброєння, фактично допомагає США у двох важливих напрямах. Про це 24 Каналу повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що американський президент також заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито не зацікавлений у завершенні війни. У інтерв’ю Politico Трамп назвав його перешкодою на шляху до укладення мирної угоди.

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

