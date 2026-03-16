Трамп зізнався, кого боїться Путін та висловився про допомогу Україні - деталі

Трамп вважає, що ключовим фактором стримування агресії Кремля є США.

Трамп здивував заявою про роль США в НАТО

Головне із заяви Трампа:

Без США НАТО втрачає свою вагу в очах Росії

Путін боїться саме США, а не Європи

Вашингтон не зобов'язаний допомагати Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що НАТО тримається лише на американській силі. Про це повідомляє Clash Report.

За його словами, ключовим фактором стримування агресії Кремля є потужність Сполучених Штатів.

Він також наголосив, що без участі США структура Північноатлантичного альянсу втрачає свою вагу в очах Росії.

"НАТО — це ми. Путін боїться нас, він не боїться Європи. Він боїться Сполучених Штатів Америки", - сказав Трамп.

Допомога Україні

Крім того, президент США заявив, що Вашингтон не зобов'язаний допомагати Україні. За його словами, експрезидент Джо Байден робив це, тому що його нібито обдурили.

Трамп також підкреслив, що Україна знаходиться за тисячі миль і розділена з США океаном, але він продовжує працювати над українським питанням спільно з НАТО.

"Ми працювали з ними (країнами НАТО, - ред.) щодо України. Але нам не потрібно працювати з ними щодо України", - підсумував глава США.

Війна в Україні - останні заяви Трампа

Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп раптово невдоволено висловився про те, що президент України Володимир Зеленський нібито не хоче укладати мирну угоду.

Також Трамп проводив розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, Путін хоче бути корисним у питанні Близького Сходу, однак був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні.

Крім того, Трамп говорив, що Україна і країна-агресор Росія вже неодноразово були близькі до укладення мирної угоди, але щоразу одна зі сторін відступала.

Про джерело: Clash Report Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

