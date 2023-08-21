Захід не збирається змінювати режим Путіна в Росії: Шольц зробив заяву

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що керівництво країн Заходу не збираються докладатися зусиль для різкої зміни політичного режиму в країні-агресорі РФ, проте російський диктатор Володимир Путін твердо переконаний у зворотному. Німецького політика цитує портал Deutsche Welle.
"Хто де сидить - ми не вирішуємо. Ми також не плануємо змінювати режим (в Росії – Главред). Йому (Путіну – ред.) доведеться жити з тим, що поруч з ним знаходиться Європейський Союз – як спільнота відкритих товариств, ліберальних демократій – і певним чином сподіватися, що свобода – це не вірус")", – додав канцлер.
Нагадавши, Шольц висловився щодо майбутнього України. Він зазначив, що країни "Великої сімки" приймуть у Вільнюсі спільну декларацію щодо обіцянок у сфері безпеки України після настання миру.
Раніше Шольц назвав незмінну умову членства України в НАТО. Канцлер Німеччини назвав важливу умову вступу України до НАТО. Для того, щоб наша країна могла стати членом Альянсу, потрібно завершити війну з країною-агресором Росією.
Нагадавши, Шольц розвіяв чутки про невдоволення заходу контрнаступом ЗСУ. Канцлер Німеччини заявив, що контрнаступ ЗСУ сплановано чітко і правильно, Сили оборони України просуваються дуже добре.
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