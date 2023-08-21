Захід не збирається змінювати режим Путіна в Росії: Шольц зробив заяву

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що захід не планує докладати зусиль для зміни політичного режиму в РФ - але Путін переконаний у зворотному.

https://glavred.net/world/zapad-ne-sobiraetsya-menyat-rezhim-putina-v-rossii-sholc-sdelal-zayavlenie-10494643.html Посилання скопійоване

Диктатор Путін твердо переконаний, що Захід хоче повалити його режим-Шольц / колаж ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що керівництво країн Заходу не збираються докладатися зусиль для різкої зміни політичного режиму в країні-агресорі РФ, проте російський диктатор Володимир Путін твердо переконаний у зворотному. Німецького політика цитує портал Deutsche Welle.

"Хто де сидить - ми не вирішуємо. Ми також не плануємо змінювати режим (в Росії – Главред). Йому (Путіну – ред.) доведеться жити з тим, що поруч з ним знаходиться Європейський Союз – як спільнота відкритих товариств, ліберальних демократій – і певним чином сподіватися, що свобода – це не вірус")", – додав канцлер.

Нагадавши, Шольц висловився щодо майбутнього України. Він зазначив, що країни "Великої сімки" приймуть у Вільнюсі спільну декларацію щодо обіцянок у сфері безпеки України після настання миру.

відео дня

Раніше Шольц назвав незмінну умову членства України в НАТО. Канцлер Німеччини назвав важливу умову вступу України до НАТО. Для того, щоб наша країна могла стати членом Альянсу, потрібно завершити війну з країною-агресором Росією.

Нагадавши, Шольц розвіяв чутки про невдоволення заходу контрнаступом ЗСУ. Канцлер Німеччини заявив, що контрнаступ ЗСУ сплановано чітко і правильно, Сили оборони України просуваються дуже добре.

Більше новин: