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Захід почав втомлюватися від санкцій проти РФ, а це вигідно Кремлю - Bloomberg

6 червня 2022, 16:35

Як стверджує естонський прем'єр-міністр Кая Каллас, потужно "закручувати гайки" у відносинах з Кремлем ЄС стає з кожним місяцем все важче.

ЄС, санкції
ЄС, санкції / колаж ua.depositphotos.com

У країнах Заходу поступово слабшає бажання вводити все більш і більш сильні санкції проти країни-агресора, Росії. Як повідомляють експерти, опитані новинним агентством Bloomberg, такий стан речей, швидше за все, буде всерйоз перешкоджати протистоянню західних держав російській агресії проти України.

"Попри те, що Європейський союз ставить досить жорсткі обмеження проти російської воєнщини, поступово число поступок Кремлю зростає ‒ починаючи від того, що на трубопровідну нафту РФ не наклали санкції і закінчуючи "викидуванням" улюбленого путінського священнослужителя [патріарха РПЦ Кирила ‒ "Главред"] з санкційного списку", – відзначають аналітики.

Як стверджує Естонський прем'єр-міністр Кая Каллас,"закручувати гайки" у відносинах з Кремлею стає з кожним місяцем все важче. На думку чиновниці, таким чином, шанси на введення ЄС тотального ембарго на російський газ падають.

Чималу роль у формуванні "втоми від санкцій", кажуть фахівці, і розколу в антиросійській політиці Євросоюзу грає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Але ризик втоми і занепаду бойового духу виходить далеко за межі Будапешта. Ціна удару Путіна по самому хворому місцю - енергетиц і- розбурхує уми багатьох лідерів держав через високу інфляцію і спад в економіках", – вважають в Bloomberg.

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Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він має на увазі заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT відключили ще три російські банки, серед яких найбільший держбанк - Сбербанк. Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.

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Автор: Єгор Бунін
санкції проти Росії новини Європи
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