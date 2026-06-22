Заміна Стармера: хто може стати новим прем'єром Британії та що він говорив про Україну

Можливий наступник Стармера не лише підтримував Україну після повномасштабного вторгнення, а й називав проросійські настрої загрозою для Британії.

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Що казав про Україну новий майбутній прем'єр Британії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Політик Енді Бернем має високі шанси очолити Британію

Мер Манчестера послідовно підтримує Україну з 2022 року

Бернем вважає проросійські погляди правих загрозою для Великобританії

Після відставки прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера головним претендентом на посаду нового лідера Лейбористської партії та очільника уряду називають Енді Бернема. Політик уже заручився підтримкою значної частини депутатів і вважається фаворитом майбутніх внутрішньопартійних перегонів. Про це повідомило BBC.

56-річний Бернем є добре відомою фігурою у британській політиці. Він був депутатом парламенту з 2001 до 2017 року, очолював Міністерство охорони здоров'я в уряді Гордона Брауна, а останні дев'ять років працював мером Великого Манчестера. Попри дві невдалі спроби очолити Лейбористську партію у 2010 та 2015 роках, тепер його шанси значно вищі.

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Для України особливий інтерес становить позиція Бернема щодо російсько-української війни. Уже в перші дні після початку повномасштабного вторгнення він публічно звернувся до українських громад.

"Я пишу, щоб висловити свій шок, скорботу та обурення через триваюче вторгнення в Україну. Великий Манчестер має міцні зв'язки з Україною, і наш регіон є домівкою для тисяч людей українського походження. Усе наше населення солідарне з вами та вашими громадянами у цей жахливий час", — написав Бернем.

Окрім політичних заяв, майбутній претендент на Даунінг-стріт підтримував і практичні гуманітарні ініціативи. У березні 2022 року він долучився до кампанії зі збору коштів для закупівлі медичного обладнання та допомоги людям, які постраждали від війни.

"Жителі Великого Манчестера, безсумнівно, захочуть пожертвувати речі чи їжу, але ця кампанія спрямована саме на збір коштів для закупівлі медичного обладнання. Це дозволить нашим медикам підтримати тих, хто перебуває на передовій в Україні. Якщо ви маєте можливість допомогти фінансово, закликаю зробити це якомога швидше", — сказав Бернем.

Згодом політик неодноразово брав участь у заходах української громади та наголошував на довгостроковому характері підтримки з боку регіону, який він очолював. На другу річницю повномасштабної війни він публічно підтвердив, що взяті раніше зобов'язання залишаються чинними.

"Два роки тому ми взяли на себе зобов'язання перед [українським народом, - ред.], що будемо стояти пліч-о-пліч з ними, а наш міський регіон не кидає слів на вітер. Ми бачимо вас, ми приймаємо вас, ми продовжуємо приймати вас тут, і ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", — сказав тоді Бернем.

Окрему увагу він приділяв історичним питанням. Під час зустрічі з представниками українських організацій у Великій Британії Бернем підтримав рішення про визнання Голодомору геноцидом і наголосив на важливості розуміння історичного контексту російської політики щодо України.

"Нинішнє вторгнення Росії в країну - це не перший випадок, коли українська ідентичність опиняється під ударом. Мова йде про визнання як минулої несправедливості, так і того, що відбувається зараз. Це додасть сил українцям як тут, так і в самій країні у цей скрутний час", — наголосив Бернем.

Свою позицію щодо Росії та України політик підтверджував і нещодавно. У травні 2026 року він заявив, що послідовно виступає проти дій Кремля ще з часу окупації Криму та вважає проросійські симпатії частини британських правих небезпечними для держави.

"Я виступав проти вторгнення Росії до Криму у 2014 році… Я рішуче підтримую Україну та українських мерів з 2022 року. Я вважаю, що близькість британських правих до Путіна є ризиком для нашої національної безпеки", — написав Бернем.

Що відомо про Енді Бернема - коментар експерта

Політтехнолог Олег Постернак зазначив, що одним із головних претендентів, яких називають у контексті можливої заміни Кіра Стармера, є Енді Бернем. За його словами, британського політика тісно пов’язують із Великим Манчестером, а завдяки значному впливу на півночі Англії він отримав неформальне прізвисько "король півночі".

Експерт в ефірі 24 Каналу підкреслив, що Бернем користується великою популярністю як серед членів Лейбористської партії, так і серед британського суспільства загалом.

На його користь, за словами Постернака, працюють не лише впізнаваність, а й значний політичний досвід. Бернем був депутатом Палати громад, входив до уряду Гордона Брауна та обіймав посади, пов’язані з культурою, медіа, спортом і охороною здоров’я. Саме такий досвід може бути важливим для лейбористів, які потребують лідера, здатного швидко відновити ефективність партії та повернути їй політичну динаміку.

Політтехнолог також зазначив, що Бернем має ґрунтовну політичну біографію та послідовно підтримує Україну ще з 2014 року, відколи Росія окупувала Крим.

На думку Постернака, нині Бернем може розраховувати на суттєву підтримку фракції лейбористів у Палаті громад. Водночас Кір Стармер, ймовірно, не відмовиться від боротьби за лідерство і може спробувати зберегти свої позиції через новий етап внутрішньопартійного протистояння.

"Те, що він міг би отримати більше половини підтримки фракції лейбористів у Палаті громад, зараз виглядає фактично вже як факт", – сказав він.

Заяви Стармера та міністрів його уряду - останні новини за темою

Нагадаємо, прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про початок переговорів щодо приєднання Великої Британії до масштабної ініціативи допомоги. Він підкреслив, що кредитна програма ЄС для України суттєво вплине на можливості постачання озброєнь та фінансову стабільність. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, міністр оборони Джон Гілі під час брифінгу підтвердив обсяг нової військової допомоги. За його словами, поставка 120 тисяч дронів допоможе посилити обороноздатність України в короткі терміни.

Як раніше повідомляв Главред, Кір Стармер висловив позицію щодо двосторонніх домовленостей з Україною. Прем'єр звернув увагу на важливість ядерна угода з Україною і закликав профільні відомства оперативно координувати кроки для забезпечення енергетичної безпеки країни.

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Про джерело: BBC Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

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