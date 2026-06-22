У Польщі пояснили, чому забрали орден в Зеленського, але не в Муссоліні і Шредера

Міністерка канцелярії президента Польщі розкритикувала Зеленського, заявивши, що він нібито образив польську націю.

https://glavred.net/world/v-polshe-obyasnili-pochemu-lishili-zelenskogo-ordena-no-ne-mussolini-i-shredera-10774727.html Посилання скопійоване

У Навроцького пояснили, чому залишили ордени Муссоліні та Катерині ІІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Агнешки Єнджак:

Орден Білого Орла не можна забрати посмертно, тому вона лишається у Муссоліні та Катерини II

Шредер не позбавлений її через відсутність підстав

Польща підтримує Україну, але не приймає неповаги

Президент Польщі Кароль Навроцький відкликав орден Білого Орла у президента України Володимира Зеленського через скандал навколо вшанування УПА. Водночас орден досі залишається у фашистського диктатора Беніто Муссоліні, російської імператриці Катерини ІІ та ексканцлера ФРН Герхарда Шредера. Логіку такого рішення пояснила міністерка канцелярії польського лідера Агнешка Єнджак.

За її словами, у Муссоліні та Катерини ІІ нагороду не забирають, оскільки орден не відкликають посмертно. Що стосується друга Кремля Шредера, Варшава вважає, що він "не вчинив дій" для позбавлення ордена.

відео дня

"Колишній канцлер Німеччини ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України. Хоча його робота на путінську Росію заслуговує осуду як така, що шкодить Польщі та Європі. За перебування Шредера на посаді у Німеччині не ставили пам’ятників Гітлеру чи Гіммлеру, і ніякий підрозділ Бундесверу не назвали на честь "героїв СС", - заявила Єнджак.

Вона також дорікнула Зеленському за те, що він "додав образу до образи", повернувши орден до Польщі поштою, та звинуватила його в неповазі до історичної пам'яті поляків.

"Не годиться вшановувати убивць предків тих, хто вам допоміг, коли стояло питання життя і смерті. Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо ображати себе", - підсумувала посадовиця, додавши, що Польща відкликала нагороду, але "не забрала простягнуту руку допомоги".

Що стоїть за антиукраїнськими заявами у Польщі - думка експерта

Політолог і викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук вважає, що чергове загострення у відносинах між Україною та Польщею є не випадковим, а частиною довготривалої стратегічної конкуренції двох найбільших держав регіону. На його думку, періодичні скандали навколо історичних і політичних питань виникатимуть і надалі, незалежно від політичної ситуації в Києві чи Варшаві.

Експерт зазначає, що напруга зумовлена не лише історичними суперечностями, а й геополітичними та економічними інтересами. Зокрема, Польща, за його словами, остерігається посилення впливу України в ЄС і конкуренції за ресурси та політичні позиції.

"Коротше кажучи, головна причина — це конкуренція України та Польщі як двох найбільших держав регіону", - додав Олещук.

Водночас Олещук наголошує, що попри такі суперечності, стратегічна співпраця між двома країнами збережеться, а різкі заяви окремих політиків не завжди відображають офіційну позицію Варшави.

Скандал з орденом Білого Орла - головне

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла через присвоєння одній із частин Збройних сил України назви "Героїв УПА". Навроцький наголосив, що такий орден є символом довіри польського народу та вимагає поваги до державних цінностей.

Також у канцелярії президента Польщі відкинули звинувачення у стратегічній помилці після скандалу з орденом Зеленського, підкресливши, що рішення було виваженим і передбачало надання часу Україні змінити позицію щодо назви підрозділу. Польща вважає, що ініціатива про назву підрозділу "Героїв УПА" розпочала цей конфлікт.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський повернув Орден Білого Орла президенту Польщі через "Нову пошту". Він також наголосив, що це не впливає на вдячність України польському народові за підтримку у боротьбі з агресією.

Читайте також:

О персоне: Агнешка Єнджак Агнешка Єнджак — польська політична діячка та урядовиця, яка працює в адміністрації президента Польщі. Вона обіймає посаду міністерки в канцелярії президента та відповідає за комунікацію й координацію окремих напрямів роботи президентської адміністрації. У публічному просторі Єнджак часто виступає як офіційна представниця позиції глави держави, коментуючи рішення та політичні заяви, що стосуються внутрішньої та зовнішньої політики Польщі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред