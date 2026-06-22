Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Польщі пояснили, чому забрали орден в Зеленського, але не в Муссоліні і Шредера

Руслана Заклінська
22 червня 2026, 11:15
google news Підпишіться
на нас в Google
Міністерка канцелярії президента Польщі розкритикувала Зеленського, заявивши, що він нібито образив польську націю.
У Польщі пояснили, чому забрали орден в Зеленського, але не в Муссоліні і Шредера
У Навроцького пояснили, чому залишили ордени Муссоліні та Катерині ІІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Агнешки Єнджак:

  • Орден Білого Орла не можна забрати посмертно, тому вона лишається у Муссоліні та Катерини II
  • Шредер не позбавлений її через відсутність підстав
  • Польща підтримує Україну, але не приймає неповаги

Президент Польщі Кароль Навроцький відкликав орден Білого Орла у президента України Володимира Зеленського через скандал навколо вшанування УПА. Водночас орден досі залишається у фашистського диктатора Беніто Муссоліні, російської імператриці Катерини ІІ та ексканцлера ФРН Герхарда Шредера. Логіку такого рішення пояснила міністерка канцелярії польського лідера Агнешка Єнджак.

За її словами, у Муссоліні та Катерини ІІ нагороду не забирають, оскільки орден не відкликають посмертно. Що стосується друга Кремля Шредера, Варшава вважає, що він "не вчинив дій" для позбавлення ордена.

відео дня

"Колишній канцлер Німеччини ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України. Хоча його робота на путінську Росію заслуговує осуду як така, що шкодить Польщі та Європі. За перебування Шредера на посаді у Німеччині не ставили пам’ятників Гітлеру чи Гіммлеру, і ніякий підрозділ Бундесверу не назвали на честь "героїв СС", - заявила Єнджак.

Вона також дорікнула Зеленському за те, що він "додав образу до образи", повернувши орден до Польщі поштою, та звинуватила його в неповазі до історичної пам'яті поляків.

"Не годиться вшановувати убивць предків тих, хто вам допоміг, коли стояло питання життя і смерті. Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо ображати себе", - підсумувала посадовиця, додавши, що Польща відкликала нагороду, але "не забрала простягнуту руку допомоги".

Що стоїть за антиукраїнськими заявами у Польщі - думка експерта

Політолог і викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук вважає, що чергове загострення у відносинах між Україною та Польщею є не випадковим, а частиною довготривалої стратегічної конкуренції двох найбільших держав регіону. На його думку, періодичні скандали навколо історичних і політичних питань виникатимуть і надалі, незалежно від політичної ситуації в Києві чи Варшаві.

Експерт зазначає, що напруга зумовлена не лише історичними суперечностями, а й геополітичними та економічними інтересами. Зокрема, Польща, за його словами, остерігається посилення впливу України в ЄС і конкуренції за ресурси та політичні позиції.

"Коротше кажучи, головна причина — це конкуренція України та Польщі як двох найбільших держав регіону", - додав Олещук.

Водночас Олещук наголошує, що попри такі суперечності, стратегічна співпраця між двома країнами збережеться, а різкі заяви окремих політиків не завжди відображають офіційну позицію Варшави.

Скандал з орденом Білого Орла - головне

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла через присвоєння одній із частин Збройних сил України назви "Героїв УПА". Навроцький наголосив, що такий орден є символом довіри польського народу та вимагає поваги до державних цінностей.

Також у канцелярії президента Польщі відкинули звинувачення у стратегічній помилці після скандалу з орденом Зеленського, підкресливши, що рішення було виваженим і передбачало надання часу Україні змінити позицію щодо назви підрозділу. Польща вважає, що ініціатива про назву підрозділу "Героїв УПА" розпочала цей конфлікт.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський повернув Орден Білого Орла президенту Польщі через "Нову пошту". Він також наголосив, що це не впливає на вдячність України польському народові за підтримку у боротьбі з агресією.

Читайте також:

О персоне: Агнешка Єнджак

Агнешка Єнджак — польська політична діячка та урядовиця, яка працює в адміністрації президента Польщі.

Вона обіймає посаду міністерки в канцелярії президента та відповідає за комунікацію й координацію окремих напрямів роботи президентської адміністрації. У публічному просторі Єнджак часто виступає як офіційна представниця позиції глави держави, коментуючи рішення та політичні заяви, що стосуються внутрішньої та зовнішньої політики Польщі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Польщі Володимир Зеленський Польща Кароль Навроцький
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Прем'єр Великої Британії Стармер оголосив про відставку: що відомо

Прем'єр Великої Британії Стармер оголосив про відставку: що відомо

11:52Світ
У Польщі пояснили, чому забрали орден в Зеленського, але не в Муссоліні і Шредера

У Польщі пояснили, чому забрали орден в Зеленського, але не в Муссоліні і Шредера

11:15Світ
РФ завдала удару по торговельних суднах у Чорному морі: на суховантажі загинув іноземець

РФ завдала удару по торговельних суднах у Чорному морі: на суховантажі загинув іноземець

09:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
Туалетний папір проти комарів: простий і дешевий спосіб захисту оселі

Туалетний папір проти комарів: простий і дешевий спосіб захисту оселі

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці прибиральника за 37 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці прибиральника за 37 с

Підживдення помідорів у червні та липні: садівник поділився рецептом проти гнилі

Підживдення помідорів у червні та липні: садівник поділився рецептом проти гнилі

"Усі диктатури руйнуються раптово": Крим стане кінцем путінського режиму — Мадяр

"Усі диктатури руйнуються раптово": Крим стане кінцем путінського режиму — Мадяр

Три знаки зодіаку незабаром розбагатіють: кому зірки обіцяють зростання доходів

Три знаки зодіаку незабаром розбагатіють: кому зірки обіцяють зростання доходів

Останні новини

12:33

Чи можна християнам святкувати Івана Купала - священник дав вичерпну відповідь

12:25

Старі сірі шкарпетки знову стануть ідеально білими: допоможе простий домашні розчин

12:21

Жир зникне без сліду: перевірений лайфхак, щоб швидко почистити плитку

11:55

Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині: унікальні кадриФото

11:52

Прем'єр Великої Британії Стармер оголосив про відставку: що відомоВідео

Крим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – СвітанКрим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – Світан
11:50

"Не дозволяла собі": Тополя зважилася на зізнання про шлюб із відомим співаком

11:43

Три знаки отримають відповідь на важливе питання вже цього місяця: хто вони

11:15

У Польщі пояснили, чому забрали орден в Зеленського, але не в Муссоліні і Шредера

11:00

Звичайне лякало не діє: три найкращі способи віднадити шпаків від черешніВідео

Реклама
10:49

Як врятуватися від спеки без кондиціонера: трюк, про який знають одиниці

10:48

Чому собаки насправді їдять траву: відповідь ветеринара здивує багатьох

10:48

Китайський гороскоп на завтра, 23 червня: Коням — грайливість, Тиграм — необачність

10:14

"Не приймають": Топалов проговорився про жалюгідне становище Тодоренко

09:57

Гороскоп на завтра, 23 червня: Терезам - радість, Рибам - напруга

09:53

РФ завдала удару по торговельних суднах у Чорному морі: на суховантажі загинув іноземецьФотоВідео

09:39

Кремль підтримує залежні режими лише доти, доки це йому вигідно

09:18

Біля Криму сталося одразу кілька сильних землетрусів - що відомо

09:14

"Світло переможе": Сергій Притула охрестив сина в незвичайному місці

09:06

Ніяка не "стройка": як правильно назвати процес зведення споруд українською

08:58

Лукашенку дали тиждень: майор у відставці оцінив, чи вдарить Україна по Білорусі

Реклама
08:50

У Криму пролунали вибухи, під удар потрапили будівля ФСБ та Таврійська ТЕС — моніториВідео

08:08

РФ завдала удару "Іскандером" по аграріям Одещини: є загиблі та пораненіВідео

07:29

Дрони завдали удару по Запоріжжю: у палаючому будинку загинула жінка, поранено дитинуФото

07:03

Це може погано скінчитися: Богданов розповів, чим ризикує ПольщаПогляд

06:55

Дрони летять на Москву: росіяни фіксують масовий наліт БПЛА, лунають вибухи

05:55

"Документувала все": Меган Маркл наважилася розкрити правду про королівську родину

04:25

Іній у морозилці зникне - експерти назвали помилки, які створюють "шубу"Відео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці прибиральника за 37 с

03:26

Трьох знаків зодіаку чекає шалений успіх - хто зірве куш 22 червня

03:03

Не "чекушка" і не "пузир": як правильно називати ці пляшки українською

02:20

Сценарій кінця світу: вчені попередили про масове поширення "біблійної чуми"

00:12

Україна готова виробляти ракети до Patriot: Зеленський назвав фінальний крок

21 червня, неділя
23:12

Цілий день без світла: де на Дніпропетровщині вимкнуть електроенергію 22 червня

22:26

"Ми приберемо ретранслятори самі": Зеленський поставив Лукашенку жорсткий дедлайн

21:43

"З кожним днем нарощення": Зеленський анонсував розширення ударів по РФ

21:40

Реформа армії не повинна зводитися лише до грошей: Андрусів - про важливий нюансПогляд

21:27

Потужні удари по Москві: оприлюднено подробиці про нову українську ракету Барс

21:19

Бруд і запахи швидко зникнуть: домашній метод очищення килима без хіміїВідео

20:42

"Будуть згадувати з жахом": у МО анонсували нові акції проти РФ у Криму

19:59

Чому Путін не коментує атаку на Москву: експерт вказав на важливий "сигнал"

Реклама
19:39

У Києві зійшлися прихильники та противники ЛГБТ: чим закінчився скандальний марш

18:17

Цвіль у ванній зникає миттєво: простий метод діє безвідмовноВідео

18:14

Як назавжди позбутися попелиці: допоможе лише одна рослинаВідео

17:44

Гроші люблять порядок — як зберігання звичайних круп приваблює достаток

17:24

Під загрозою велике місто: генерал назвав найнебезпечніший напрямок фронту

17:19

Підживдення помідорів у червні та липні: садівник поділився рецептом проти гниліВідео

17:04

"У родині поповнення": після важкої втрати Зіброва зворушили до сліз сюрпризомВідео

16:50

Подарунків не буде — які чоловічі імена найбільше схильні до економії

16:27

Європу накриває спека до +40: чи дійде вона до України

16:22

Гучний скандал із Польщею: Сібіга натякнув на кроки України у відповідь

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти