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Закінчити "нічиєю": Лукашенко осоромився заявою про переговори між Україною і РФ

Анна Косик
31 жовтня 2024, 15:17
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Самопроголошений президент Білорусі заговорив про "зсув у позиціях" західних партнерів України у питання врегулювання війни.
Лукашенко, Зеленский
Лукашенко намагається просувати російські наративи про закінчення війни / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, скріншот

Що сказав Лукашенко:

  • Захід нібито готовий погодитись на "нічию" у війні в Україні
  • Мирні переговори зараз залежать від Зеленського
  • ЗСУ начебто виступають за закінчення війни, бо не зможуть перемогти

Поплічник Путіна, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в черговий раз видав нісенітниці щодо можливих варіантів закінчення війни в Україні. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

На ІІ Мінській міжнародній конференції з питань євразійської безпеки він заявив, нібито його останні контакти із представниками західних країн свідчать про готовність погодитися на варіант "нічиї" у війні в Україні, якщо почати домовлятися просто зараз.

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Лукашенко вважає, що на сьогоднішній день потенційні мирні переговори залежать від одного гравця - Володимира Зеленського, чиї амбіції "перешкоджають процесу", попри те, що війна відбувається на території його країни.

Самопроголошеному президенту Білорусі також привиділося, що військові в Україні прагнуть завершення цього конфлікту, адже "на полі бою Україна не переможе і це вже зрозуміло і самим українцям, і Заходу".

Лукашенко також запропонував "геніальний" вихід із ситуації у вигляді мирних переговорів без попередніх умов. Нібито, як основу для них можна використати документ, підготовлений раніше в Стамбулі.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Заяви Лукашенка щодо війни в Україні

Нагадаємо, Главред писав, що Олександр Лукашенко вже "попросився" на так звані перемовини України і Росії. Він боїться, що якщо процес відбуватиметься без Мінська, білоруський режим позбудеться своїх територій.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі назвав "нісенітницею" повідомлення про те, що Північна Корея відправила свої війська для участі в бойових діях на боці Росії в Україні, і заявив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи не пішов би на такий крок.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Раніше Олександр Лукашенко стверджував, що Росія може витягнути з військових складів свою "найнебезпечнішу зброю", якщо війська НАТО з'являться в Україні.

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війна в Україні Олександр Лукашенко мирне врегулювання мирні переговори з Росією
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