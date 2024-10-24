"Нісенітниця, я знаю Путіна": Лукашенко висловився про можливе відправлення військ КНДР в Україну

Залучення військ Північної Кореї до війни проти України стало б ескалацією, вважає самопроголошений президент Білорусі.

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Лукашенко назвав ескалацією можливу участь військових КНДР у війні в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, скріншот

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Що Лукашенко думає про можливу участь військових КНДР у війні в Україні

Чи пропонував Путін залучити армію Білорусі до військових дій

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав "нісенітницею" повідомлення про те, що Північна Корея відправила свої війська для участі в бойових діях на боці Росії в Україні, і заявив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи не пішов би на такий крок.

"Знаючи його характер, Путін ніколи не став би переконувати іншу країну задіяти свою армію в спецоперації Росії в Україні", - сказав Лукашенко в інтерв'ю ВВС.

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Також він заявив, що якщо інформація про північнокорейських військових підтвердиться, це буде "ескалацією конфлікту".

"Це було б кроком до ескалації конфлікту, якби на лінії зіткнення перебували збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі. Навіть якби ми вплуталися у війну, це був би шлях до ескалації. Чому? Тому що ви, англосакси, одразу б сказали, що інша країна втрутилася з одного боку... Тому війська НАТО були б розгорнуті на Україні", - сказав Лукашенко.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред ​

Він додав, що Путін ніколи не просив його надати білоруські війська для участі у війні РФ в Україні.

"Ніколи. Ні він, ні [колишній міністр оборони] Сергій Шойгу, ні нинішній міністр оборони Андрій Бєлоусов ніколи не порушували це питання", - стверджує Лукашенко.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Війська КНДР і війна в Україні - останні новини

США зафіксували в Росії щонайменше три тисячі солдатів КНДР. Північнокорейських військових надалі можуть залучити до війни проти України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Північна Корея відправить свої війська в Україну, щоб воювати на боці країни-агресора Росії, це значно загострить конфлікт.

Раніше в розвідці Південної Кореї повідомили, що КНДР направляє в Росію 12 тисяч військових, щоб потім переправити їх на поле бою в Україну. За даними Сеула, ймовірно, Пхеньян відправляє на територію РФ своїх "елітних" військових.

Як заявив начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, перші військові КНДР прибудуть до Курської області вже 23 жовтня 2024 року.

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