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"Україна зникне": Лукашенко вибухнув прогрозами про "найнебезпечнішу зброю" РФ

Руслана Заклінська
23 жовтня 2024, 22:14
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Білоруський диктатор заявив, що Росія може використати найнебезпечнішу зброю, якщо НАТО введе війська в Україну.
'Україна зникне': Лукашенко вибухнув прогрозами про 'найнебезпечнішу зброю' РФ
Білоруський диктатор пригрозив "найнебезпечнішою" російською зброєю / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, скріншот з YouTube

Росія може витягнути з військових складів свою "найнебезпечнішу зброю", якщо війська НАТО з'являться в Україні. Такий розвиток подій "спрогнозував" самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.

"Якщо до України введуть війська НАТО, Росія може дістати зі складів найнебезпечнішу зброю", - заявив Лукашенко.

Крім цього білоруський диктатор прокоментував можливу участь військ КНДР у війні на боці Росії. Він вважає, що Росії не потрібна допомога військ Північної Кореї.

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"Ах, північнокорейці... Я не думаю, що керівництву Росії, військовим це треба взагалі. Людей на фронті в Україні, росіян, вистачає. Треба – буде більше. Мобілізаційний ресурс значний", - переконаний Лукашенко.

За його словами, солдати КНДР навряд чи беруть або братимуть участь у війні. Поплічник Путіна ствероджує, що нібито "такій імперії це не потрібно".

Лукашенко також стверджує, що Росія ніколи не застосує ядерну зброю, яка знаходиться в Білорусі, якщо він особисто не дасть на це згоди. Крім цього, білоруський диктатор заявив, що "Росія не загине, якщо Зеленський скине брудну бомбу", але начебто "відповість так, що Україна зникне".

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Білорусь і війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, депутат Верховної Ради України Олег Дунда заявив про необхідність переносити війну не тільки на територію Росії, а й у Білорусь.

Диктатор Олександр Лукашенко відреагував на цю заяву і назвав її "вяканням" несерйозних людей. Він стверджує, що серйозні особи, включно з президентом Зеленським, не мають наміру атакувати Білорусь.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову висловив свою підтримку російському диктатору Путіну. Цього разу він похвалив зміну ядерної політики Москви, які нібито має "охолодити запал" західних країн.

Як повідомляв Главред, нещодавно Лукашенко заявив, що хоче взяти участь у перемовинах між Україною та Росією, побоюючись, що без Мінська можуть ухвалити рішення, за яким Білорусь залишиться без "половини країни".

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війна в Україні НАТО Олександр Лукашенко війна Росії та України війська КНДР в Україні
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