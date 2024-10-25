Крим "де-юре" не російський: Лукашенко зробив несподівану заяву

Самопроголошений президент Білорусі розповів, які на його погляд зараз є проблеми з Кримом.

https://glavred.net/world/krym-de-yure-ne-rossiyskiy-lukashenko-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-10608626.html Посилання скопійоване

За необхідності Лукашенко приїде до Криму із представниками ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін з DeepState

Що сказав Лукашенко:

Проблема визнання Криму російським є зі сторони міжнародної спільноти

Лукашенко готовий відвідати тимчасово окупований Крим

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неочікувано визнав, що Крим не є російським. Про це він заявив під час інтерв'ю росЗМІ, передає 24 канал.

Тимчасово окупований півострів не можна назвати російським, на думку Лукашенка, з юридичного погляду, а саме через невизнання міжнародної спільноти.

відео дня

"Де-факто Крим російський, де-юре - ні. Тому що юридично ці питання односторонньо врегульовані", - сказав поплічник Путіна.

Лукашенко також переконує, що готовий приїхати з візитом до Криму, однак наразі це не на часі. Та якщо він таки побачить необхідність відвідати тимчасово окупований український півострів, планує разом із собою запросити журналістів. Для чого - поплічник Путіна не сказав.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Заяви Лукашенка в контексті війни в Україні

Нагадаємо, Олександр Лукашенко нещодавно "попросився" на так звані перемовини України і Росії. Він боїться, що якщо процес відбуватиметься без Мінська, білоруський режим позбудеться своїх територій.

Напередодні, як повідомляв Главред, самопроголошений президент Білорусі назвав "нісенітницею" повідомлення про те, що Північна Корея відправила свої війська для участі в бойових діях на боці Росії в Україні. Лукашенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи не пішов би на такий крок.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Раніше Лукашенко також "спрогнозував", що Росія може витягнути з військових складів свою "найнебезпечнішу зброю", якщо війська НАТО з'являться в Україні.

Читайте також про Крим:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред