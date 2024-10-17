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Лукашенко злякався втрати половини Білорусі зібрався на перемовини України та РФ

Андрій Ганчук
17 жовтня 2024, 22:38
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Білорусь має бути на перемовинах України і Росії, особливо якщо йтиметься про території, вважає Олександр Лукашенко.
Лукашенко, Беларусь
Можемо залишитися без половини Білорусі - Лукашенко / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, DeepState

Ключові тези Лукашенка:

  • Білорусь має бути на перемовинах України та РФ
  • Білорусь ризикує втратити частину територій
  • Війна в Україні - проблема Білорусі

Уявний президент Білорусі Олександр Лукашенко "попросився" на так звані перемовини України і Росії. Він боїться, що якщо процес відбуватиметься без Мінська, білоруський режим позбудеться своїх територій.

Як повідомляє провладний Telegram-канал Пул першого, Лукашенко хоче піти на перемовини Києва і Москви, оскільки вважає, що Мінськ має бути там присутнім.

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"Я завжди наполягав, і українцям про це говорив, росіянам і Путіна попередив, що на перемовинах щодо України мають бути присутні білоруси", - зазначив білоруський глава держави.

Позиція Білорусі у війні проти України

Республіка Білорусь, близький союзник Російської Федерації, підтримала свого східного сусіда у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Перед початком широкомасштабного вторгнення Республіка Білорусь дозволила ЗС РФ проводити тижневі військові навчання на своїй території; однак російські війська не залишили країну після того, як вони мали закінчити. Білорусь дозволила Російській Федерації здійснити частину вторгнення зі своєї території, надаючи Росії найкоротший наземний шлях до столиці України Києва. Республіка Білорусь спочатку заперечувала свою причетність до війни, але згодом визнала, що дозволила російським ракетним установкам, розміщеним на її території, обстрілювати українські цілі, пише Вікіпедія.

Також політик додав, що війна в Україні - проблема і Білорусі, а в результаті російсько-українських домовленостей РБ взагалі може залишитися без "половини країни".

"Я не хочу, щоб там (на перемовинах) вирішували питання - наші питання - без нас. Так, вони не "відточать" там у Гомелі, Поліссі, не в цьому справа, але можуть ухвалити такі рішення, що завтра половину країни доведеться віддати", - заявив Лукашенко.

Перенесення війни до Білорусі - що про це відомо:

Україні необхідно перенести війну і до Білорусі, раніше заявив народний депутат від Слуги народу Олег Дунда.

На думку парламентарія, РФ не готова захищати білоруську територію.

"Я глибоко впевнений. Зайшовши відносно невеликим підрозділом у Білорусь, білоруська армія складе свою зброю. Це навіть не впевненість, це знання. Я б так сказав. А це великий удар під дих Москві", - вважає нардеп.

Режим Лукашенка у відповідь може застосувати проти України тактичну ядерну зброю, "вважає" заступник Путіна в Радбезі РФ Дмитро Медведєв. В істериці він натякнув на удар по Києву.

армия Беларуси инфографика
Коротко про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Україні для вторгнення до Білорусі знадобилося б 200-тисячне угруповання, сказав Главреду Олег Жданов. Втім, на думку експерта, необхідності в такій операції наразі немає.

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