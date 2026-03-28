Закінчуються: Путін наказав олігархам виділити кошти на війну в Україні

Сергій Кущ
28 березня 2026, 01:03
Один із російських бізнесменів сам запропонував виділити державі значну суму.
Путін наказав бізнесу виділити кошти на війну в Україні
Путін наказав бізнесу виділити кошти на війну в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін звернувся до найбільших російських бізнесменів із закликом внести великі "добровільні" пожертви до державного бюджету на тлі зростаючих витрат через війну проти України. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

За даними видання, це перший випадок, коли Кремль фактично безпосередньо звертається до олігархів із проханням профінансувати державні потреби, пов'язані з військовими діями. Формально йдеться про добровільні внески, проте експерти зазначають: у поточних умовах відмова може мати серйозні наслідки для бізнесу.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив обговорення такої ініціативи. При цьому він підкреслив, що мова нібито не йде про пряме фінансування війни.

За його словами, один з учасників зустрічі сам запропонував виділити значну суму державі, назвавши це рішенням своєї родини. Пєсков додав, що багато представників бізнесу вважають подібні внески "своїм обов'язком".

Водночас джерела повідомляють, що деякі великі підприємці вже висловили готовність підтримати ініціативу. Зокрема, про намір виділити близько 100 мільярдів рублів заявив Сулейман Керімов. Також згоду дав промисловець Олег Дерипаска.

На тій же зустрічі, за даними джерел, Володимир Путін дав зрозуміти, що Росія не має наміру припиняти бойові дії. Він заявив, що військова кампанія триватиме до повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

Крім того, російський лідер, як стверджується, виправдовував продовження війни позицією України на переговорах, зокрема відмовою виводити війська з Донбасу. Раніше Кремль розглядав варіанти створення "демілітаризованої зони" або "спеціальної економічної зони" в регіоні, однак відмовився від цих ідей після того, як Київ назвав такі пропозиції неприйнятними.

Таке посилення фінансового тиску на бізнес може свідчити про наростаючі економічні труднощі в Росії на тлі затяжної війни та санкційного тиску.

Як війна впливає на економіку РФ

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповідав, що вже всі росіяни відчули на собі руйнівні економічні наслідки війни Росії проти України.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Главред - інфографіка

За його словами, продукти за талонами – це те, до чого стрімко котиться Росія.

"У деяких російських регіонах вже лунають пропозиції щодо застосування таких механізмів стосовно продуктів харчування. Так, наприклад, там думають про введення продовольчих карток на певні суми для російських пенсіонерів", - додав він.

Як повідомляв Главред, у Росії стрімко погіршується економічна ситуація. До цього насамперед призводять внутрішні чинники, зокрема, істотне підвищення податків. А санкції США та ЄС не тільки знижують здатність РФ продовжувати війну, але й руйнують економіку країни.

Видання Bloomberg писало, що за чотири роки повномасштабної війни в країні-агресорі Росії економічна ситуація погіршилася настільки, що Кремль шукає будь-які джерела доходів.

Про джерело: Financial Times

Financial Times — британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям у сфері бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані у Британії, Сполучених Штатах та континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і схвальні відгуки, пише Вікіпедія.

