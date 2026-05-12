Україна могла "здати Донбас" в обмін на мир: в ОП відповіли на вкид Мендель

Юлія Мендель заявила, що українська сторона нібито допускала можливість передачі Росії частини територій Донбасу.

У ОП відповіли на заяви Юлії Мендель

Головне:

Мендель заявила, що Україна нібито допускала можливість передачі РФ Донбасу

В ОП заявили, що обговорювати подібні заяви — "несерйозно"

Колишня прес-секретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що під час переговорів у Стамбулі в 2022 році українська сторона нібито допускала можливість передачі РФ частини територій Донбасу.

Про це Мендель розповіла в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону.

За її словами, учасники переговорів нібито повідомляли їй, що Київ був готовий обговорювати умови, які розглядалися в Стамбулі, а президент Зеленський, як вона стверджує, допускав відмову від частини Донбасу заради припинення війни.

Мендель також заявила, що такий підхід пояснювався прагненням якомога швидше зупинити бойові дії, проте пізніше позиція української влади змінилася.

Вона зазначила, що зараз Зеленський публічно виступає проти подібних поступок, назвавши це "непослідовністю".

Крім того, екс-чиновниця висловила думку, що нинішня позиція українського президента, на її переконання, ускладнює перспективи мирного врегулювання.

Що кажуть в ОП

Після появи цих заяв журналісти звернулися за коментарем до Офісу президента України. Радник глави ОПУ Дмитро Литвин відповів, що Юлія Мендель не брала участі ні в самих переговорах, ні в процесі прийняття рішень, тому, за його словами, обговорювати подібні заяви — "несерйозно".

"Ця пані... давно не в собі", — сказали в ОПУ.

Позиція ЦПД

На заяви Юлії Мендель також відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Коментуючи ситуацію, він з іронією зазначив: "Будь-хто (це я про Мендель) може озвучити конспірологію у власних інтересах про "відмову від Донбасу у 2022 році", посилаючись на якісь джерела".

При цьому Коваленко підкреслив, що незмінним залишається один факт — Україна продовжує захищати свою територіальну цілісність і веде боротьбу за неї з 2014 року.

Він також заявив, що питання офіційної відмови від будь-яких українських територій ніколи не було державною позицією і не розглядалося як частина політики країни.

За словами голови ЦПД, у 2022 році українські Сили оборони одночасно з боями за Київ вели активні бойові дії проти російських військ у Донецькій та Луганській областях, а пізніше проводили операції зі звільнення територій у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

"Є факти, а є слова", — резюмував керівник ЦПД.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

