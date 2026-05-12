Україна могла "здати Донбас" в обмін на мир: в ОП відповіли на вкид Мендель

Олексій Тесля
12 травня 2026, 01:48
Юлія Мендель заявила, що українська сторона нібито допускала можливість передачі Росії частини територій Донбасу.
Мендель
У ОП відповіли на заяви Юлії Мендель / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Мендель заявила, що Україна нібито допускала можливість передачі РФ Донбасу
  • В ОП заявили, що обговорювати подібні заяви — "несерйозно"

Колишня прес-секретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що під час переговорів у Стамбулі в 2022 році українська сторона нібито допускала можливість передачі РФ частини територій Донбасу.

Про це Мендель розповіла в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону.

За її словами, учасники переговорів нібито повідомляли їй, що Київ був готовий обговорювати умови, які розглядалися в Стамбулі, а президент Зеленський, як вона стверджує, допускав відмову від частини Донбасу заради припинення війни.

Мендель також заявила, що такий підхід пояснювався прагненням якомога швидше зупинити бойові дії, проте пізніше позиція української влади змінилася.

Вона зазначила, що зараз Зеленський публічно виступає проти подібних поступок, назвавши це "непослідовністю".

Крім того, екс-чиновниця висловила думку, що нинішня позиція українського президента, на її переконання, ускладнює перспективи мирного врегулювання.

Що кажуть в ОП

Після появи цих заяв журналісти звернулися за коментарем до Офісу президента України. Радник глави ОПУ Дмитро Литвин відповів, що Юлія Мендель не брала участі ні в самих переговорах, ні в процесі прийняття рішень, тому, за його словами, обговорювати подібні заяви — "несерйозно".

"Ця пані... давно не в собі", — сказали в ОПУ.

Позиція ЦПД

На заяви Юлії Мендель також відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Коментуючи ситуацію, він з іронією зазначив: "Будь-хто (це я про Мендель) може озвучити конспірологію у власних інтересах про "відмову від Донбасу у 2022 році", посилаючись на якісь джерела".

При цьому Коваленко підкреслив, що незмінним залишається один факт — Україна продовжує захищати свою територіальну цілісність і веде боротьбу за неї з 2014 року.

Він також заявив, що питання офіційної відмови від будь-яких українських територій ніколи не було державною позицією і не розглядалося як частина політики країни.

За словами голови ЦПД, у 2022 році українські Сили оборони одночасно з боями за Київ вели активні бойові дії проти російських військ у Донецькій та Луганській областях, а пізніше проводили операції зі звільнення територій у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

"Є факти, а є слова", — резюмував керівник ЦПД.

Переговори про мир — новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час свого візиту до Москви 9 травня передав кремлівському диктатору Володимиру Путіну інформацію від Володимира Зеленського про готовність українського президента до переговорів.

Нагадаємо, раніше помічник диктатора РФ Юрій Ушаков фактично проговорився про справжні наміри країни-агресора Росії щодо війни проти України та мирних переговорів. На це звернув увагу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Раніше Зеленський повідомив, що представники американського президента планують приїхати до Києва, графік візитів на весняно-літній період уже узгоджено.

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Україна запропонувала абсолютно новий формат перемир'я з Росією - про що йдеться

Вступ України до ЄС: нардеп розкрив ключовий етап для пришвидшення процесу

"Росія готує нові атаки": Зеленський попередив про плани Кремля щодо війни

Що потрібно зробити у свято 12 травня: важливі прикмети

