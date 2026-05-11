РФ готує масований удар: Жданов назвав, чим і коли може бити ворог

Олег Жданов пов'язав ймовірність масованих атак із підготовкою можливих наступальних дій.

Олег Жданов попередив про новий удар РФ

РФ продовжує накопичувати озброєння та ударні засоби

Ризик удару зберігається постійно, а ціллю може бути Київ

Військовий експерт Олег Жданов розповів про можливі терміни нового масштабного удару російських військ по території України.

У коментарі ТСН він зазначив, що Росія продовжує накопичувати озброєння та ударні засоби, формуючи запас для потенційних атак.

"У нього плюс 600 „Шахедів", до 200 штук на добу вони можуть виробляти. Плюс ракет з десяток або півтора, за місяць вони близько 100 ракет випускають різних типів. А за три дні вони з десяток ракет ще накопичують", — пояснив військовий експерт.

За його словами, ризик ударів зберігається постійно, і цілі можуть включати навіть столицю.

"У будь-який момент можуть завдати удару, вони самі нам вказують, що вони готові. А це означає, що в будь-який момент вони можуть його завдати", — підкреслив він.

Жданов також пов'язав ймовірність масованих атак із підготовкою можливих наступальних дій.

"Я думаю, що масовані обстріли тепер будуть пов’язані з наступальною операцією. Коли буде прийнято рішення розпочати наступ, потрібно буде завдати масованого удару для того, щоб придушити або хоча б спробувати розбалансувати нашу систему управління", — припустив військовий експерт.

Крім того, він додав, що російські сили продовжують активну розвідку і можуть обирати для ударів міста, де фіксується скупчення ресурсів, необхідних для підтримки фронту.

"Цілком ймовірно, вони можуть завдати ударів по тих містах, де вони розвідують наявність якихось матеріально-технічних засобів", — вважає він.

На думку фахівця Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, удари по об'єктах енергетичної інфраструктури мають на меті порушити стійкість усієї енергосистеми країни. Пошкодження підстанцій і ліній електропередачі ускладнюють перерозподіл електроенергії між регіонами та знижують гнучкість мережі.

В результаті, при зростанні навантаження на систему енергетикам доводиться вдаватися до тимчасових обмежень подачі електроенергії, щоб запобігти серйозним аваріям і зберегти стабільну роботу енергомережі в цілому.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

