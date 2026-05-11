Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ готує масований удар: Жданов назвав, чим і коли може бити ворог

Олексій Тесля
11 травня 2026, 22:45
google news Підпишіться
на нас в Google
Олег Жданов пов'язав ймовірність масованих атак із підготовкою можливих наступальних дій.
Жданов, сили ППО
Олег Жданов попередив про новий удар РФ / Колаж: Главред, фото: 126-та окрема бригада сил ТРО, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • РФ продовжує накопичувати озброєння та ударні засоби
  • Ризик удару зберігається постійно, а ціллю може бути Київ

Військовий експерт Олег Жданов розповів про можливі терміни нового масштабного удару російських військ по території України.

У коментарі ТСН він зазначив, що Росія продовжує накопичувати озброєння та ударні засоби, формуючи запас для потенційних атак.

відео дня

"У нього плюс 600 „Шахедів", до 200 штук на добу вони можуть виробляти. Плюс ракет з десяток або півтора, за місяць вони близько 100 ракет випускають різних типів. А за три дні вони з десяток ракет ще накопичують", — пояснив військовий експерт.

За його словами, ризик ударів зберігається постійно, і цілі можуть включати навіть столицю.

"У будь-який момент можуть завдати удару, вони самі нам вказують, що вони готові. А це означає, що в будь-який момент вони можуть його завдати", — підкреслив він.

Жданов також пов'язав ймовірність масованих атак із підготовкою можливих наступальних дій.

"Я думаю, що масовані обстріли тепер будуть пов’язані з наступальною операцією. Коли буде прийнято рішення розпочати наступ, потрібно буде завдати масованого удару для того, щоб придушити або хоча б спробувати розбалансувати нашу систему управління", — припустив військовий експерт.

РФ готує масований удар: Жданов назвав, чим і коли може бити ворог
/ Главреда

Крім того, він додав, що російські сили продовжують активну розвідку і можуть обирати для ударів міста, де фіксується скупчення ресурсів, необхідних для підтримки фронту.

"Цілком ймовірно, вони можуть завдати ударів по тих містах, де вони розвідують наявність якихось матеріально-технічних засобів", — вважає він.

Оцінка експерта щодо ударів РФ по Україні

На думку фахівця Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, удари по об'єктах енергетичної інфраструктури мають на меті порушити стійкість усієї енергосистеми країни. Пошкодження підстанцій і ліній електропередачі ускладнюють перерозподіл електроенергії між регіонами та знижують гнучкість мережі.

В результаті, при зростанні навантаження на систему енергетикам доводиться вдаватися до тимчасових обмежень подачі електроенергії, щоб запобігти серйозним аваріям і зберегти стабільну роботу енергомережі в цілому.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомлялося, у Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджено будівлі, а також тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Олег Жданов ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна запропонувала абсолютно новий формат перемир'я з Росією - про що йдеться

Україна запропонувала абсолютно новий формат перемир'я з Росією - про що йдеться

23:41Війна
Вступ України до ЄС: нардеп розкрив ключовий етап для пришвидшення процесу

Вступ України до ЄС: нардеп розкрив ключовий етап для пришвидшення процесу

22:51Україна
"Росія готує нові атаки": Зеленський попередив про плани Кремля щодо війни

"Росія готує нові атаки": Зеленський попередив про плани Кремля щодо війни

22:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Що потрібно зробити у свято 12 травня: важливі прикмети

Що потрібно зробити у свято 12 травня: важливі прикмети

Мікрохвильовка стає вчорашнім днем: 5 альтернатив, що змінять правила на кухні

Мікрохвильовка стає вчорашнім днем: 5 альтернатив, що змінять правила на кухні

Переломний етап у житті трьох знаків зодіаку: що для них підготувала доля

Переломний етап у житті трьох знаків зодіаку: що для них підготувала доля

В жодному разі не "будь здоров" - як правильно відповісти на чхання українською

В жодному разі не "будь здоров" - як правильно відповісти на чхання українською

РФ готує новий масований удар після "перемир'я": яким містам загрожує атака

РФ готує новий масований удар після "перемир'я": яким містам загрожує атака

Останні новини

23:56

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

23:41

Україна запропонувала абсолютно новий формат перемир'я з Росією - про що йдеться

23:35

Майже всі припускаються помилки під час сушіння білизни після прання: що сильно псує речіВідео

22:51

Вступ України до ЄС: нардеп розкрив ключовий етап для пришвидшення процесу

22:46

Чоловік випадково знайшов у лісі золотий скарб VI століття: що там булоВідео

Вадим Галайчук: Мета України – набуття повного членства в ЄС до 2030 рокуВадим Галайчук: Мета України – набуття повного членства в ЄС до 2030 року
22:45

РФ готує масований удар: Жданов назвав, чим і коли може бити ворог

22:07

"Росія готує нові атаки": Зеленський попередив про плани Кремля щодо війни

21:47

Позиції Путіна ослабли: гучна заява ЄС про ймовірність завершення війни

21:46

Навіщо робити фото у ванні перед виходом: хитрість, про яку знають одиниці

Реклама
21:29

Ексглава Офісу президента Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП - що відомо

21:20

Ознаки високого інтелекту: як вибір хобі видає рівень IQ

20:54

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

20:48

Мухи зникнуть надовго: натуральний засіб відлякає комах з першого разуВідео

20:33

Тепло повертається на Дніпропетровщину: наскільки зросте стовпчик термометра

20:07

Більше, ніж просто характер: у яких знаків зодіаку найпотужніша інтуїція

20:05

Золоте правило поливу огірків: урожай буде великим і не гірчитимеВідео

19:46

Буданов оцінив підготовку переговорів Зеленського з Путіним і назвав умову

19:12

"Давно готувались": названо терміни нового масованого удару Росії по Україні

19:10

"Путіну достатньо одного рішення": Невзлін про фальшиве перемир’я КремляПогляд

19:06

Штормовий вітер та сильні грози: справжня негода суне на Тернопільщину

Реклама
18:55

У Німеччині знімають серіал про ранні роки The Beatles — хто зіграє "бітлів"

18:43

Чому парад у Москві відбувся без військової техніки: Коваленко розкрив причинуВідео

18:33

Грози, град і буревій насуваються на Львівщину: коли очікується небезпечна погода

18:31

Чи зменшився тиск РФ: у ЗСУ розповіли про реальний стан справ на фронті

18:19

"Здобуваємо незалежність": Україна має власні ракети, схожі на Taurus – Федоров

18:13

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

18:12

Погода готує сюрприз для Черкащини: коли вдарять зливи та грози

17:59

Оцет проти мишей: як використовувати кухонний засіб для захисту дому та саду

17:37

Посадка томатів у відкритий ґрунт: що додати в лунку для загартування корінняВідео

17:22

Відомий український телеведучий виїхав до РФ та отримав громадянство - журналіст

17:20

Без штрафів і обмежень: яку рибу можна ловити у травніВідео

17:19

Не Трамп: Путін просуває нового переговірника для завершення війни, в чому загроза

17:08

Мурахи й попелиця бояться її як вогню: яку рослину слід посадити для захисту саду

17:08

Виє або риє ями: про які біди попереджає поведінка собаки

17:06

Прогноз Таро на червень 2026 року: на один знак зодіаку чекають великі грошіВідео

16:32

Україну накриє грозовий шторм: які регіони попередили про небезпеку

16:27

Гривня різко полетіла вниз: новий курс валют на 12 травня

16:07

Чому потрібно регулярно засипати соду у раковину: забутий, але дієвий лайфхакВідео

15:55

Буде багатий урожай: як підготувати ґрунт до посіву та чим удобрюватиВідео

15:49

Дощі та грози сунуть на Житомирщину: коли погода різко погіршиться

Реклама
15:46

У Києві все менше розраховують на США у питанні припинення війни — NYT

15:40

РФ готує новий масований удар після "перемир'я": яким містам загрожує атака

15:30

На марафоні MHP Run4Victory в Києві встановлять унікальний рекорд

14:58

Рідкісний духовний дар: у які дні народжуються люди з "надчуттям"

14:55

В жодному разі не "будь здоров" - як правильно відповісти на чхання українськоюВідео

14:46

В Україну насуваються дощі та похолодання – яка погода буде найближчими днями

14:27

Євробачення 2026: LELÉKA з'явилася на бірюзовій доріжціВідео

14:01

Гороскоп Таро на завтра, 12 травня: Близнюкам — спокій, Стрільцям — святкувати

13:54

Хто з водіїв проїде першим: каверзний тест із ПДР заплутує багатьохВідео

13:46

Чоловік Лорак принизив співачку на Мальдівах: відео потрапило в мережуВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти