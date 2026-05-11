Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вступ України до ЄС: нардеп розкрив ключовий етап для пришвидшення процесу

Руслан Іваненко
11 травня 2026, 22:51
google news Підпишіться
на нас в Google
Україна готується до старту переговорів про вступ до ЄС і відкриття першого кластеру "Основи".
Галайчук, Украина
Україна розраховує наблизитися до членства в ЄС у межах нового політичного циклу / Колаж: Главред, фото: magnific.com, facebook.com/vadym.galaychuk

Коротко:

  • Україна готується до старту переговорів з ЄС
  • Ключовий етап — кластер "Основи" реформ
  • Вже діють програми та доступ до фондів ЄС

Україна може пройти шлях до повноправного членства в ЄС за кілька років і розраховує на політичну мету вступу до 2030 року. Водночас ключовим етапом найближчого часу є офіційний старт переговорів і відкриття першого кластера "Основи" (Fundamentals), який визначає темп усього процесу євроінтеграції.

Про це в інтерв’ю Главреду розповів народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадим Галайчук.

відео дня

За його словами, саме кластер "Основи" є найскладнішим, адже охоплює не конкретні директиви ЄС, а глибинні реформи державних інституцій.

"Основне зараз – формально розпочати переговори. Без відкриття першого кластера Fundamentals ("Основи") неможливо відкривати чи закрити інші. Це найважливіший кластер", — зазначив Галайчук.

Він пояснив, що в межах цього кластера оцінюється не імплементація окремих норм, а загальна ефективність реформ у сферах судочинства, антикорупційної політики та роботи правоохоронних органів.

"Там оцінюватиметься не просто імплементація конкретної норми, а загальна успішність реформування Україною правоохоронних і судових органів, антикорупційної політики та інших сфер", — додав він.

Подальші кроки переговорного процесу

Після старту переговорів Україна має перейти до відкриття всіх шести переговорних кластерів і формування проєкту договору про вступ до ЄС. Цей документ, за словами депутата, стане фактично дорожньою картою реформ і визначатиме зобов’язання сторін, строки та фінансові параметри.

Окремо він наголосив, що після завершення технічної частини почнеться політичний етап — ратифікація угоди в усіх країнах Євросоюзу, яка може включати парламентські голосування та референдуми в окремих державах.

Вступ України до ЄС: нардеп розкрив ключовий етап для пришвидшення процесу
Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред ​

Поточна інтеграція України в ЄС

Водночас Україна вже частково інтегрована в європейський економічний простір — зокрема через торговельні квоти, фінансові програми підтримки та доступ до окремих фондів ЄС, таких як Interreg.

У підсумку, як зазначив Галайчук, у разі успішного виконання реформ Україна має шанс наблизитися до повного членства в ЄС у межах наступного політичного циклу Євросоюзу.

"Ми можемо претендувати на те, щоб наша мета – набуття повного членства до 2030 року, до початку нового політичного циклу в ЄС – стала реальністю", — підсумував він.

Що означають заяви іноземних лідерів про членство України в ЄС

Кандидат політичних наук Віктор Андрусів вважає, що майбутнє Європейського Союзу залишається невизначеним, і до моменту потенційного вступу України його формат може суттєво змінитися.

За його словами, нинішня міжнародна ситуація ставить під сумнів стабільність і навіть подальше існування ЄС у звичному вигляді.

Водночас експерт критично оцінює заяви про тривалі строки євроінтеграції України, вважаючи їх політично мотивованими.

"Існування ЄС у майбутньому знаходиться під дуже великим питанням. При цьому, коли ЄС говорить про те, що потрібно дуже багато років, щоб прийняти Україну, — це звичайне лицемірство", — зазначив Андрусів.

Членство України в Євросоюзі — новини за темою

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що спроби Росії розколоти Європу не принесуть результату, а Україна продовжує рух до повноправного членства в Європейському Союзі.

Крім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що швидкий вступ України до ЄС поки що неможливий, але наголосив на необхідності посилення її інтеграції в європейські інститути. За його словами, процес має передбачати поступове зближення та проміжні кроки, які в перспективі приведуть Україну до повноправного членства в Євросоюзі.

Нагадаємо, що видання Financial Times писало про те, що прагнення президента Володимира Зеленського прискорити процес вступу України до Європейського Союзу викликає зростання напруженості у відносинах з євростолицями.

Читайте також:

Про персону: Вадим Галайчук

Вадим Галайчук — народний депутат України IX скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Займається питаннями адаптації українського законодавства до норм ЄС та супроводом євроінтеграційних законопроєктів. Також є головою української частини Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС, що є майданчиком для міжпарламентської співпраці України та Євросоюзу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Євросоюз євроінтеграція новини України Вадим Галайчук
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна запропонувала абсолютно новий формат перемир'я з Росією - про що йдеться

Україна запропонувала абсолютно новий формат перемир'я з Росією - про що йдеться

23:41Війна
Вступ України до ЄС: нардеп розкрив ключовий етап для пришвидшення процесу

Вступ України до ЄС: нардеп розкрив ключовий етап для пришвидшення процесу

22:51Україна
"Росія готує нові атаки": Зеленський попередив про плани Кремля щодо війни

"Росія готує нові атаки": Зеленський попередив про плани Кремля щодо війни

22:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Що потрібно зробити у свято 12 травня: важливі прикмети

Що потрібно зробити у свято 12 травня: важливі прикмети

Мікрохвильовка стає вчорашнім днем: 5 альтернатив, що змінять правила на кухні

Мікрохвильовка стає вчорашнім днем: 5 альтернатив, що змінять правила на кухні

Переломний етап у житті трьох знаків зодіаку: що для них підготувала доля

Переломний етап у житті трьох знаків зодіаку: що для них підготувала доля

В жодному разі не "будь здоров" - як правильно відповісти на чхання українською

В жодному разі не "будь здоров" - як правильно відповісти на чхання українською

РФ готує новий масований удар після "перемир'я": яким містам загрожує атака

РФ готує новий масований удар після "перемир'я": яким містам загрожує атака

Останні новини

23:56

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

23:41

Україна запропонувала абсолютно новий формат перемир'я з Росією - про що йдеться

23:35

Майже всі припускаються помилки під час сушіння білизни після прання: що сильно псує речіВідео

22:51

Вступ України до ЄС: нардеп розкрив ключовий етап для пришвидшення процесу

22:46

Чоловік випадково знайшов у лісі золотий скарб VI століття: що там булоВідео

Вадим Галайчук: Мета України – набуття повного членства в ЄС до 2030 рокуВадим Галайчук: Мета України – набуття повного членства в ЄС до 2030 року
22:45

РФ готує масований удар: Жданов назвав, чим і коли може бити ворог

22:07

"Росія готує нові атаки": Зеленський попередив про плани Кремля щодо війни

21:47

Позиції Путіна ослабли: гучна заява ЄС про ймовірність завершення війни

21:46

Навіщо робити фото у ванні перед виходом: хитрість, про яку знають одиниці

Реклама
21:29

Ексглава Офісу президента Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП - що відомо

21:20

Ознаки високого інтелекту: як вибір хобі видає рівень IQ

20:54

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

20:48

Мухи зникнуть надовго: натуральний засіб відлякає комах з першого разуВідео

20:33

Тепло повертається на Дніпропетровщину: наскільки зросте стовпчик термометра

20:07

Більше, ніж просто характер: у яких знаків зодіаку найпотужніша інтуїція

20:05

Золоте правило поливу огірків: урожай буде великим і не гірчитимеВідео

19:46

Буданов оцінив підготовку переговорів Зеленського з Путіним і назвав умову

19:12

"Давно готувались": названо терміни нового масованого удару Росії по Україні

19:10

"Путіну достатньо одного рішення": Невзлін про фальшиве перемир’я КремляПогляд

19:06

Штормовий вітер та сильні грози: справжня негода суне на Тернопільщину

Реклама
18:55

У Німеччині знімають серіал про ранні роки The Beatles — хто зіграє "бітлів"

18:43

Чому парад у Москві відбувся без військової техніки: Коваленко розкрив причинуВідео

18:33

Грози, град і буревій насуваються на Львівщину: коли очікується небезпечна погода

18:31

Чи зменшився тиск РФ: у ЗСУ розповіли про реальний стан справ на фронті

18:19

"Здобуваємо незалежність": Україна має власні ракети, схожі на Taurus – Федоров

18:13

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

18:12

Погода готує сюрприз для Черкащини: коли вдарять зливи та грози

17:59

Оцет проти мишей: як використовувати кухонний засіб для захисту дому та саду

17:37

Посадка томатів у відкритий ґрунт: що додати в лунку для загартування корінняВідео

17:22

Відомий український телеведучий виїхав до РФ та отримав громадянство - журналіст

17:20

Без штрафів і обмежень: яку рибу можна ловити у травніВідео

17:19

Не Трамп: Путін просуває нового переговірника для завершення війни, в чому загроза

17:08

Мурахи й попелиця бояться її як вогню: яку рослину слід посадити для захисту саду

17:08

Виє або риє ями: про які біди попереджає поведінка собаки

17:06

Прогноз Таро на червень 2026 року: на один знак зодіаку чекають великі грошіВідео

16:32

Україну накриє грозовий шторм: які регіони попередили про небезпеку

16:27

Гривня різко полетіла вниз: новий курс валют на 12 травня

16:07

Чому потрібно регулярно засипати соду у раковину: забутий, але дієвий лайфхакВідео

15:55

Буде багатий урожай: як підготувати ґрунт до посіву та чим удобрюватиВідео

15:49

Дощі та грози сунуть на Житомирщину: коли погода різко погіршиться

Реклама
15:46

У Києві все менше розраховують на США у питанні припинення війни — NYT

15:40

РФ готує новий масований удар після "перемир'я": яким містам загрожує атака

15:30

На марафоні MHP Run4Victory в Києві встановлять унікальний рекорд

14:58

Рідкісний духовний дар: у які дні народжуються люди з "надчуттям"

14:55

В жодному разі не "будь здоров" - як правильно відповісти на чхання українськоюВідео

14:46

В Україну насуваються дощі та похолодання – яка погода буде найближчими днями

14:27

Євробачення 2026: LELÉKA з'явилася на бірюзовій доріжціВідео

14:01

Гороскоп Таро на завтра, 12 травня: Близнюкам — спокій, Стрільцям — святкувати

13:54

Хто з водіїв проїде першим: каверзний тест із ПДР заплутує багатьохВідео

13:46

Чоловік Лорак принизив співачку на Мальдівах: відео потрапило в мережуВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти