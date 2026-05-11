Вступ України до ЄС: нардеп розкрив ключовий етап для пришвидшення процесу

Коротко:
- Україна готується до старту переговорів з ЄС
- Ключовий етап — кластер "Основи" реформ
- Вже діють програми та доступ до фондів ЄС
Україна може пройти шлях до повноправного членства в ЄС за кілька років і розраховує на політичну мету вступу до 2030 року. Водночас ключовим етапом найближчого часу є офіційний старт переговорів і відкриття першого кластера "Основи" (Fundamentals), який визначає темп усього процесу євроінтеграції.
Про це в інтерв’ю Главреду розповів народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадим Галайчук.
За його словами, саме кластер "Основи" є найскладнішим, адже охоплює не конкретні директиви ЄС, а глибинні реформи державних інституцій.
"Основне зараз – формально розпочати переговори. Без відкриття першого кластера Fundamentals ("Основи") неможливо відкривати чи закрити інші. Це найважливіший кластер", — зазначив Галайчук.
Він пояснив, що в межах цього кластера оцінюється не імплементація окремих норм, а загальна ефективність реформ у сферах судочинства, антикорупційної політики та роботи правоохоронних органів.
"Там оцінюватиметься не просто імплементація конкретної норми, а загальна успішність реформування Україною правоохоронних і судових органів, антикорупційної політики та інших сфер", — додав він.
Подальші кроки переговорного процесу
Після старту переговорів Україна має перейти до відкриття всіх шести переговорних кластерів і формування проєкту договору про вступ до ЄС. Цей документ, за словами депутата, стане фактично дорожньою картою реформ і визначатиме зобов’язання сторін, строки та фінансові параметри.
Окремо він наголосив, що після завершення технічної частини почнеться політичний етап — ратифікація угоди в усіх країнах Євросоюзу, яка може включати парламентські голосування та референдуми в окремих державах.
Поточна інтеграція України в ЄС
Водночас Україна вже частково інтегрована в європейський економічний простір — зокрема через торговельні квоти, фінансові програми підтримки та доступ до окремих фондів ЄС, таких як Interreg.
У підсумку, як зазначив Галайчук, у разі успішного виконання реформ Україна має шанс наблизитися до повного членства в ЄС у межах наступного політичного циклу Євросоюзу.
"Ми можемо претендувати на те, щоб наша мета – набуття повного членства до 2030 року, до початку нового політичного циклу в ЄС – стала реальністю", — підсумував він.
Що означають заяви іноземних лідерів про членство України в ЄС
Кандидат політичних наук Віктор Андрусів вважає, що майбутнє Європейського Союзу залишається невизначеним, і до моменту потенційного вступу України його формат може суттєво змінитися.
За його словами, нинішня міжнародна ситуація ставить під сумнів стабільність і навіть подальше існування ЄС у звичному вигляді.
Водночас експерт критично оцінює заяви про тривалі строки євроінтеграції України, вважаючи їх політично мотивованими.
"Існування ЄС у майбутньому знаходиться під дуже великим питанням. При цьому, коли ЄС говорить про те, що потрібно дуже багато років, щоб прийняти Україну, — це звичайне лицемірство", — зазначив Андрусів.
Членство України в Євросоюзі — новини за темою
Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що спроби Росії розколоти Європу не принесуть результату, а Україна продовжує рух до повноправного членства в Європейському Союзі.
Крім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що швидкий вступ України до ЄС поки що неможливий, але наголосив на необхідності посилення її інтеграції в європейські інститути. За його словами, процес має передбачати поступове зближення та проміжні кроки, які в перспективі приведуть Україну до повноправного членства в Євросоюзі.
Нагадаємо, що видання Financial Times писало про те, що прагнення президента Володимира Зеленського прискорити процес вступу України до Європейського Союзу викликає зростання напруженості у відносинах з євростолицями.
Про персону: Вадим Галайчук
Вадим Галайчук — народний депутат України IX скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Займається питаннями адаптації українського законодавства до норм ЄС та супроводом євроінтеграційних законопроєктів. Також є головою української частини Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС, що є майданчиком для міжпарламентської співпраці України та Євросоюзу.
