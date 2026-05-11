'Росія готує нові атаки': Зеленський попередив про плани Кремля щодо війни

Зеленський заявив, що попри оголошений режим тиші бойові дії на фронті тривали, а Україна готується до нових атак з боку Росії.

https://glavred.net/war/rossiya-gotovit-novye-ataki-zelenskiy-predupredil-o-planah-kremlya-v-voyne-10763858.html Посилання скопійоване

Зеленський попередив про наміри Росії / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Росія не має наміру завершувати війну та готує нові атаки

Сьогодні тиші на фронті не було

Країна-агресорка Росія не зацікавлена в припиненні бойових дій та готується до нових атак. Про це повідомив Володимир Зеленський під час відеозвернення, яке транслював Офіс президента України.

За його словами, повної тиші на фронті сьогодні не було, оскільки бойові дії тривали. Він додав, що всі факти порушень режиму тиші були зафіксовані.

відео дня

"Бачимо й те, що Росія не має наміру цю війну завершити, ми готуємося до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це. Захист України, незалежність України, безпека для наших людей – це найважливіше", - наголосив він.

Також президент повідомив про проведення Ставки Верховного Головнокомандувача, де основну увагу приділили проблемі російських авіабомб та захисту України від них. Йшлося про комплексний підхід, який включає протидію російській авіації, розвиток далекобійних можливостей України та інші способи оборони. Окремо обговорювалася робота над створенням українських аналогів такого озброєння.

"Зараз ми зібрали всі наявні технологічні рішення, наявні запити, і на наступну Ставку завдання – визначити те, що можна й варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб, і щоб ми в Україні змогли справді дзеркально відповісти Росії і на цю загрозу. Український технологічний розвиток не буде зупинятись, і відповідні спроможності в нашої держави є", - підсумував він.

Коли може відбутись удар по Україні - думка експерта

Як писав Главред, за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, протягом останнього тижня ворог накопичував ракети та безпілотники.

Експерт вважає, що одразу після завершення умовного режиму тиші слід очікувати нової хвилі комбінованих масованих атак по українській території, незалежно від того, що відбуватиметься у Москві 9 травня чи інших обставин.

Коваленко наголосив, що підготовка до можливих ударів триває вже давно. Протягом останніх двох тижнів російські війська знизили інтенсивність атак і накопичували боєкомплект, хоча раніше здійснювали удари приблизно раз на тиждень.

"Ми маємо бути до цього готові. Але це не означає, що ми не готуємося дати відсіч: те, чого не сталося 9 травня, станеться пізніше", - резюмував він.

Звідки і якими типами ракет Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Покровському напрямку російські війська не знижують активності атак, однак змінюють тактику бойових дій, усе частіше використовуючи безпілотники та розвідувальні засоби. Про це повідомив офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк.

За словами речниці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольги Косенко, окупанти готуються посилити штурмові дії на Краматорському напрямку. Вона зазначила, що російське командування поставило завдання вийти на околиці Краматорська до кінця травня.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті заявили, що армія РФ за останній рік не змогла досягти жодного суттєвого оперативного прориву на фронті. Натомість українські Сили оборони, за оцінкою експертів, посилили свої позиції взимку та навесні.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред