Ексглава Офісу президента Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП - що відомо

Юрій Берендій
11 травня 2026, 21:29
НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента України Єрмаку у справі щодо ймовірної легалізації 460 мільйонів гривень.
Ексглава Офісу президента Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • НАБУ і САП оголосили підозру колишньому очільнику ОП
  • Йдеться про легалізацію 460 мільйонів гривень на будівництві
  • Справу кваліфіковано за статтею про відмивання коштів

Ексглава Офісу президента України отримав підозру від НАБУ і САП. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними ЗМІ, йдеться про Андрія Єрмака.

Як повідомляють НАБУ і САП, його підозрюють у причетності до легалізації 460 млн гривень під час реалізації елітного будівельного проєкту поблизу Києва.Справу кваліфіковано за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Станом на зараз тривають невідкладні слідчі дії.

"Досудове розслідування триває", - йдеться у відео НАБУ.

Під час спілкування із журналістами сам Андрій Єрмак відмовився від коментарів.

"У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили", — сказав він.

У відповідь на питання про те, чи справді його прізвисько "Хірург" в рамках справи "Мідас", Єрмак зазначив:

"Моє ім'я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає".

Операція "Мідас" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, фігуранта справ НАБУ Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупційних схемах в енергетичній сфері, знайшли в Ізраїлі. За наявною інформацією, він виїхав з України 10 листопада 2025 року. Журналісти "Української правди" поспілкувалися з Міндічем, і під час розмови він уперше висловився щодо розслідування НАБУ та прокоментував свої взаємовідносини з президентом України Володимиром Зеленським.

У ніч на 15 лютого детективи НАБУ та прокурори САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка під час спроби перетину державного кордону. Про це повідомила "Українська правда", посилаючись на власні джерела.

Також НАБУ і САП розширили перелік підозрюваних у справі "Мідас". Участь у злочинній організації та відмиванні коштів інкримінують колишньому міністру енергетики, який обіймав посаду у 2021–2025 роках. У бюро офіційно не назвали прізвище фігуранта, однак, за даними ЗМІ, йдеться саме про Германа Галущенка.

Про джерело: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

