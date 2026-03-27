Ситуація в РФ критична, Путін випрошує гроші в олігархів - FT

Ангеліна Підвисоцька
27 березня 2026, 17:50
Путін хоче отримати внески від олігархів для продовження війни в Україні.
Путін намагається стягнути гроші з олігархів / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, depositphotos.com/ua

Що відомо:

  • Економіка РФ у критичній ситуації
  • Путін намагається отримати фінансові внески від олігархів

У РФ критична фінансова ситуація через продовження війни в Україні. Російський диктатор Володимир Путін намагається стягнути гроші з олігархів під виглядом фінансових внесків до держбюджету. Про це заявили джерела Financial Times.

Путін сказав групі бізнесменів, що хоче довести війну до переможного завершення, поки окупанти не захоплять весь Донбас. Одне з джерел зазначило, що раніше Путін нібито був готовий піти на компроміс та створити з Донбасу "спеціальну економічну зону". Однак він відмовився після того, як Україна відмовилась поступатись територіями.

Таке прохання Путіна стало першим випадком, коли він звернувся до олігархів безпосередньо. Воно нібито не залишило їм можливості відмовитись. Зазначається, що двоє бізнесменів повідомили про свою готовність зробити добровільні внески. За даними видання, олігарх Сулейман Керімов готовий внести 100 мільярдів рублів. Зробити внесок погодився і металургійний магнат Олег Дерипаска.

Економіка РФ

У січні Кремль вже підвищував ПДВ до 22%, щоб отримати додаткові 600 мільярдів рублів протягом трьох років. У 2023 році в РФ зібрали 320 мільярдів рублів за рахунок одноразового "надприбуткового" податку для великих компаній. У РФ розглядають можливість ввести ще один такий податок до кіцнця року.

Минулого року видатки РФ на оборону зросли на 42% - 13,1 трлн рублів. За січень-лютий дефіцит бюджету РФ перевищив 90% річного плану. Завдяки санкціям США Росії доводиться продавати нафту зі значними знижками.

Водночас РФ короткостроково збільшила розмір нафтових доходів до 150 мільйонів доларів на день за рахунок війни США проти Ірану.

Економіка Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на тлі зростання світових цін на нафту адміністрація Дональда Трампа ухвалила рішення про тимчасове скасування санкцій щодо російської нафти та нафтопродуктів.

Раніше стало відомо, що економічне становище у Росії уже складне і може тільки погіршуватися. Вести війну проти України Кремль зможе, найімовірніше, ще рік-два.

Напередодні повідомлялося, що поки на Близькому Сході триває війна, російській економіці нічого не загрожує. Як тільки війна припиниться, знову запуститься лічильник, який відраховує час до кінця економіки РФ.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

