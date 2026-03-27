Путін хоче отримати внески від олігархів для продовження війни в Україні.

У РФ критична фінансова ситуація через продовження війни в Україні. Російський диктатор Володимир Путін намагається стягнути гроші з олігархів під виглядом фінансових внесків до держбюджету. Про це заявили джерела Financial Times.

Путін сказав групі бізнесменів, що хоче довести війну до переможного завершення, поки окупанти не захоплять весь Донбас. Одне з джерел зазначило, що раніше Путін нібито був готовий піти на компроміс та створити з Донбасу "спеціальну економічну зону". Однак він відмовився після того, як Україна відмовилась поступатись територіями.

Таке прохання Путіна стало першим випадком, коли він звернувся до олігархів безпосередньо. Воно нібито не залишило їм можливості відмовитись. Зазначається, що двоє бізнесменів повідомили про свою готовність зробити добровільні внески. За даними видання, олігарх Сулейман Керімов готовий внести 100 мільярдів рублів. Зробити внесок погодився і металургійний магнат Олег Дерипаска.

У січні Кремль вже підвищував ПДВ до 22%, щоб отримати додаткові 600 мільярдів рублів протягом трьох років. У 2023 році в РФ зібрали 320 мільярдів рублів за рахунок одноразового "надприбуткового" податку для великих компаній. У РФ розглядають можливість ввести ще один такий податок до кіцнця року.

Минулого року видатки РФ на оборону зросли на 42% - 13,1 трлн рублів. За січень-лютий дефіцит бюджету РФ перевищив 90% річного плану. Завдяки санкціям США Росії доводиться продавати нафту зі значними знижками.

Водночас РФ короткостроково збільшила розмір нафтових доходів до 150 мільйонів доларів на день за рахунок війни США проти Ірану.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

