Позиції Путіна ослабли: гучна заява ЄС про ймовірність завершення війни

Олексій Тесля
11 травня 2026, 21:47
В ЄС вважають: зараз Путін опинився в більш вразливому становищі, ніж раніше.
Кая Каллас, Путін
Кая Каллас різко прокоментувала заяви Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Європейський Союз

Важливе із заяв Каллас:

  • Є ознаки, що свідчать про ослаблення позицій Путіна
  • РФ опинилася в більш вразливому становищі, ніж раніше

У Європейському Союзі назвали причини, які, на думку європейських чиновників, свідчать про ослаблення позицій російського лідера Володимира Путіна.

Як повідомляє УНІАН, про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Під час брифінгу Каллас попросили прокоментувати недавні слова Путіна про можливе завершення війни. За її словами, у Брюсселі уважно аналізують подібні заяви, оскільки вони помітно відрізняються від колишньої риторики Кремля.

Каллас зазначила, що в ЄС вважають: зараз Путін опинився в більш вразливому становищі, ніж раніше. Серед причин вона назвала значні втрати російської армії на фронті, зростання невдоволення всередині російського суспільства, а також посилення контролю над інформаційним простором, включаючи обмеження доступу до інтернету.

Крім того, європейська чиновниця підкреслила, що далекобійні удари України мають відчутний вплив, а підтримка війни всередині Росії поступово знижується. За її словами, все більше публічних і впливових фігур починають відкрито говорити про це.

На цьому тлі, вважає Каллас, образ сильного і непохитного лідера, який намагається демонструвати Кремль, виглядає вже не настільки переконливо. Однак, на її думку, Росія поки що не демонструє справжньої готовності до переговорів, оскільки продовжує висувати максимально жорсткі умови.

Саме тому, підкреслила глава дипломатії ЄС, європейські країни мають намір і надалі продовжувати свою роботу та підтримку України.

Ініціатива США щодо мирного врегулювання — думка оглядача

Мирний план США може створити нові виклики для Європейського Союзу, вважають експерти. На думку аналітиків, американські спроби домогтися припинення війни здатні призвести до серйозних наслідків для європейських країн.

Незважаючи на триваючі переговори про можливе врегулювання ситуації навколо України, ключові питання досі залишаються без відповіді. Перш за все йдеться про долю спірних територій і про те, хто контролюватиме окуповані регіони після потенційної угоди.

Оглядач Reuters П'єр Бріансон вважає, що збереження контролю Москви над захопленими територіями може обернутися для Європи значними політичними та фінансовими проблемами. За його оцінкою, такий сценарій сприйматиметься як угода, фактично нав'язана Києву, що здатне посилити напругу всередині європейської спільноти та створити додаткові ризики для регіону.

Нагадаємо, Главред писав, що коаліція з 11 країн Європейського Союзу запропонувала послабити правила, щоб Україна могла використати позику в розмірі 90 мільярдів євро для закупівлі британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Раніше Рада Євросоюзу затвердила повну заборону на постачання російського скрапленого природного та трубопровідного газу до ЄС. Регламент ухвалили всі 27 країн-членів.

Як повідомлялося, згідно з "планом процвітання", у наступні 10 років ЄС, США та міжнародні фінансові установи – зокрема МВФ і Світовий банк – інвестують в Україну $500 млрд державного та приватного капіталу.

Про персону: Кая Каллас

Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

