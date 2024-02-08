'Допомоги ФРН буде недостатньо': Шольц жорстко висловився про підтримку України

Міжнародна спільнота має надіслати сигнал Путіну, що підтримка України не послабшає, а триватиме довго, заявив Олаф Шольц.

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Німеччина не змогла б підтримати Україну самотужки / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, defense.gov

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників у Європі та США надати більшу підтримку Україні перед візитом до Вашингтона. Він наголосив, що настав час спільно підтримати Україну і надіслати сигнал очільнику Кремля Володимиру Путіну щодо твердості та стабільності міжнародного співтовариства. Про це повідомило виданн RND.

"Зараз настав момент, коли ми повинні зробити те, що зараз необхідно, а саме спільно надати Україні можливість захистити себе і водночас послати дуже чіткий сигнал російському диктатору Володимиру Путіну", - заявив Шольц.

За його словами, підтримка України має бути тривалою і стабільною, щоб Путін не міг розраховувати на її послаблення у майбутньому.

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"Сигнал полягає в тому, що він не може розраховувати на те, що наша підтримка послабшає, але вона триватиме досить довго і буде досить великою. Це послання має бути передано разом у найближчі дні та тижні", - пояснив німецький канцлер.

Політик підкреслив, що Німеччина "зробила дуже великий внесок", але цієї підтримки "буде недостатньо, якщо не буде достатньої підтримки всюди". Шольц наголосив, що Україна захищає себе всім, чим може, однак, щоб країна могла продовжувати боротись з окупантами необхідна підтримка.

"І того, що було обіцяно досі в Європі, і того, що також було обіцяно в резолюціях Конгресу США, все ще недостатньо. Тому ми повинні знайти спосіб зробити більше разом", - додав канцлер.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, Німеччина надала великий пакет військової допомоги Україні. Серед наданої зброї - бойові машини Marder, самохідні установки Gepard, безпілотники-розвідники RQ-35 Heidrun, транспортні засоби та інше обладнання.

Також депутат Бундестагу Йоханнес Арльт заявив, що Німеччина не може надати Україні ракети Taurus через обмежені запаси і відсутність можливості їх виробництва. Він вважає, що в умовах нестабільної ситуації і потреби в зміцненні власної безпеки, надання такої допомоги нерозумне. Замість цього, Німеччина повинна зосередитися на збільшенні виробництва зброї та боєприпасів, яке буде корисним як для країни, так і для допомоги Україні.

Голова української делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв заявив, що голосування Бундестагу щодо України не є "зрадою". Він вказав, що провал голосування пов'язаний із внутрішньополітичними суперечками в Німеччині, а не небажанням підтримати Україну.

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